https://ria.ru/20210119/podlodki-1593624915.html
В России сократят срок строительства атомных подлодок
В России сократят срок строительства атомных подлодок
"Севмаш" внедряет новый производственный метод, который позволит сократить сроки строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в России на полтора года, сообщает... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:44
2021-01-19T09:44
2021-01-19T09:44
михаил будниченко
подводные лодки проекта 955 "борей"
севмаш
безопасность
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Севмаш" внедряет новый производственный метод, который позволит сократить сроки строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в России на полтора года, сообщает во вторник пресс-служба предприятия.На "Севмаше" сейчас ведется строительства двух серий АПЛ четвертого поколения: стратегических "Бореев" проекта 955 и многоцелевых "Ясеней" проекта 885. Это единственное предприятие в РФ, которое строит атомные подлодки четвертого поколения."На 18 месяцев позволит сократить стапельный период строительства атомных подводных лодок внедряемый на "Севмаше" блочно-модульный метод. Использование новой технологии создания АПЛ также повысит качество работ и уменьшит трудоемкость за счет сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности", - говорится в сообщении.Концепция разработана специалистами предприятия под руководством генерального директора Михаила Будниченко совместно с Центральными конструкторскими бюро "Малахит" и "Рубин", а также Центром технологий судостроения и судоремонта.
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/podlodka-1591695719.html
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михаил будниченко, подводные лодки проекта 955 "борей", севмаш, безопасность