https://ria.ru/20210119/podlodki-1593624915.html

В России сократят срок строительства атомных подлодок

В России сократят срок строительства атомных подлодок

"Севмаш" внедряет новый производственный метод, который позволит сократить сроки строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в России на полтора года, сообщает... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T09:44

2021-01-19T09:44

2021-01-19T09:44

михаил будниченко

подводные лодки проекта 955 "борей"

севмаш

безопасность

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Севмаш" внедряет новый производственный метод, который позволит сократить сроки строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в России на полтора года, сообщает во вторник пресс-служба предприятия.На "Севмаше" сейчас ведется строительства двух серий АПЛ четвертого поколения: стратегических "Бореев" проекта 955 и многоцелевых "Ясеней" проекта 885. Это единственное предприятие в РФ, которое строит атомные подлодки четвертого поколения."На 18 месяцев позволит сократить стапельный период строительства атомных подводных лодок внедряемый на "Севмаше" блочно-модульный метод. Использование новой технологии создания АПЛ также повысит качество работ и уменьшит трудоемкость за счет сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности", - говорится в сообщении.Концепция разработана специалистами предприятия под руководством генерального директора Михаила Будниченко совместно с Центральными конструкторскими бюро "Малахит" и "Рубин", а также Центром технологий судостроения и судоремонта.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/podlodka-1591695719.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил будниченко, подводные лодки проекта 955 "борей", севмаш, безопасность