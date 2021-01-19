Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/podlodki-1593624915.html
В России сократят срок строительства атомных подлодок
В России сократят срок строительства атомных подлодок
"Севмаш" внедряет новый производственный метод, который позволит сократить сроки строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в России на полтора года, сообщает... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:44
2021-01-19T09:44
михаил будниченко
подводные лодки проекта 955 "борей"
севмаш
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573861878_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ef7911ef5cf4b3b2e32e64e20b5ba9e.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Севмаш" внедряет новый производственный метод, который позволит сократить сроки строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в России на полтора года, сообщает во вторник пресс-служба предприятия.На "Севмаше" сейчас ведется строительства двух серий АПЛ четвертого поколения: стратегических "Бореев" проекта 955 и многоцелевых "Ясеней" проекта 885. Это единственное предприятие в РФ, которое строит атомные подлодки четвертого поколения."На 18 месяцев позволит сократить стапельный период строительства атомных подводных лодок внедряемый на "Севмаше" блочно-модульный метод. Использование новой технологии создания АПЛ также повысит качество работ и уменьшит трудоемкость за счет сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности", - говорится в сообщении.Концепция разработана специалистами предприятия под руководством генерального директора Михаила Будниченко совместно с Центральными конструкторскими бюро "Малахит" и "Рубин", а также Центром технологий судостроения и судоремонта.
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/podlodka-1591695719.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573861878_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ca40b8591eeacf96156dcfd3e3094e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил будниченко, подводные лодки проекта 955 "борей", севмаш, безопасность

В России сократят срок строительства атомных подлодок

09:44 19.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАПЛ "Князь Владимир" в Гаджиево
АПЛ Князь Владимир в Гаджиево - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. "Севмаш" внедряет новый производственный метод, который позволит сократить сроки строительства атомных подводных лодок (АПЛ) в России на полтора года, сообщает во вторник пресс-служба предприятия.
На "Севмаше" сейчас ведется строительства двух серий АПЛ четвертого поколения: стратегических "Бореев" проекта 955 и многоцелевых "Ясеней" проекта 885. Это единственное предприятие в РФ, которое строит атомные подлодки четвертого поколения.
"На 18 месяцев позволит сократить стапельный период строительства атомных подводных лодок внедряемый на "Севмаше" блочно-модульный метод. Использование новой технологии создания АПЛ также повысит качество работ и уменьшит трудоемкость за счет сборки корпуса подводных лодок из крупных блок-модулей высокой степени готовности", - говорится в сообщении.
Концепция разработана специалистами предприятия под руководством генерального директора Михаила Будниченко совместно с Центральными конструкторскими бюро "Малахит" и "Рубин", а также Центром технологий судостроения и судоремонта.
Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера Казань ВМФ России - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 12:32
Стало известно, когда ВМФ получит атомную подлодку "Казань"
 
Михаил БудниченкоПодводные лодки проекта 955 "Борей"СевмашБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
Лента новостейМолния