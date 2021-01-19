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В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
Ирландские специалисты получили 81 сообщение о побочных последствиях от вакцины компаний Pfizer и BioNTech, сообщил медицинский регулятор Ирландии. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:56
2021-01-19T14:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
ирландия
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ирландские специалисты получили 81 сообщение о побочных последствиях от вакцины компаний Pfizer и BioNTech, сообщил медицинский регулятор Ирландии."К 11 января регулятор получил в целом 81 сообщение о предполагаемых побочных эффектах, связанных с вакциной BioNTech от COVID-19. Все сообщения об осложнениях в целом соотносятся с тем, что обычно наблюдается в случаях с другими вакцинами, и включают реакции от легких до средних, которые либо уже прошли, либо проходят", - заявила в ходе брифинга глава Органа по регулированию медицинских товаров (HPRA) Лоррейн Нолан. Видеозапись размещена в Twitter министерства здравоохранения страны.Директор отметила, что чаще всего вакцинированные сообщали о боли в животе, суставах и руках, а также о тошноте и усталости, некоторые жаловались на головокружение, головную боль, появление зуда и сыпи."Все эти симптомы согласуются с известными и ожидаемыми побочными эффектами, выявленными в ходе клинических испытаний, которые четко описаны в одобренной аннотации к препарату. Хотя описанные побочные эффекты относительно незначительны, конечно, они представляют неудобства для тех, кто с ними сталкивается, но они действительно быстро проходят и обычно не требуют какого-либо лечения", - подчеркнула Нолан.В Ирландии одобрены к использованию вакцины разработки Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna.По словам главы минздрава Стивена Доннелли, в Ирландии вакцинировано 1,9% населения, сделано 94 тысячи вакцин. К концу этой недели планируется вакцинировать 140 тысяч человек. Всего в Ирландии выявлено почти 175 тысяч случаев COVID-19, скончались более 2,6 тысячи заболевших, в больницах находятся почти две тысячи человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, pfizer, inc., ирландия, в мире

В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer

14:56 19.01.2021
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ирландские специалисты получили 81 сообщение о побочных последствиях от вакцины компаний Pfizer и BioNTech, сообщил медицинский регулятор Ирландии.
"К 11 января регулятор получил в целом 81 сообщение о предполагаемых побочных эффектах, связанных с вакциной BioNTech от COVID-19. Все сообщения об осложнениях в целом соотносятся с тем, что обычно наблюдается в случаях с другими вакцинами, и включают реакции от легких до средних, которые либо уже прошли, либо проходят", - заявила в ходе брифинга глава Органа по регулированию медицинских товаров (HPRA) Лоррейн Нолан. Видеозапись размещена в Twitter министерства здравоохранения страны.
Директор отметила, что чаще всего вакцинированные сообщали о боли в животе, суставах и руках, а также о тошноте и усталости, некоторые жаловались на головокружение, головную боль, появление зуда и сыпи.
"Все эти симптомы согласуются с известными и ожидаемыми побочными эффектами, выявленными в ходе клинических испытаний, которые четко описаны в одобренной аннотации к препарату. Хотя описанные побочные эффекты относительно незначительны, конечно, они представляют неудобства для тех, кто с ними сталкивается, но они действительно быстро проходят и обычно не требуют какого-либо лечения", - подчеркнула Нолан.
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 17:50
В Норвегии умерли десятки получивших вакцину Pfizer
В Ирландии одобрены к использованию вакцины разработки Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna.
По словам главы минздрава Стивена Доннелли, в Ирландии вакцинировано 1,9% населения, сделано 94 тысячи вакцин. К концу этой недели планируется вакцинировать 140 тысяч человек. Всего в Ирландии выявлено почти 175 тысяч случаев COVID-19, скончались более 2,6 тысячи заболевших, в больницах находятся почти две тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 20:00Распространение коронавируса
Стало известно о давлении на регулятор ЕС при одобрении вакцины Pfizer
 
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