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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/peterburg-1593640664.html
Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19
Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19
Санкт-Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19, там зарегистрировали 3281 пациента, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:13
2021-01-19T11:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19, там зарегистрировали 3281 пациента, следует из данных оперативного штаба.В Москве выявили 3115 случаев, в Подмосковье — 1072. В этом году такое уже случалось 4 января, когда прирост в Санкт-Петербурге составил 3657, а в столице — 3591.Всего в стране за сутки появились 21 734 инфицированных, выписались 23 262 человека, умерли 586 (84 — в Москве, это антирекорд).Наименьшее число новых случаев зафиксировали в Еврейской автономной области (12), Ненецком автономном округе (пять) и на Чукотке (четыре).С марта в России выявили 3 612 800 заразившихся, из них больше трех миллионов уже поправились, свыше 66 тысяч спасти не удалось.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 93,8 миллиона заболевших, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 95,5 миллиона. Скончались за все время более двух миллионов человек.Больше всего случаев в США — 23,5 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19

11:13 19.01.2021 (обновлено: 11:39 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19, там зарегистрировали 3281 пациента, следует из данных оперативного штаба.
В Москве выявили 3115 случаев, в Подмосковье — 1072. В этом году такое уже случалось 4 января, когда прирост в Санкт-Петербурге составил 3657, а в столице — 3591.
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Всего в стране за сутки появились 21 734 инфицированных, выписались 23 262 человека, умерли 586 (84 — в Москве, это антирекорд).
Наименьшее число новых случаев зафиксировали в Еврейской автономной области (12), Ненецком автономном округе (пять) и на Чукотке (четыре).
С марта в России выявили 3 612 800 заразившихся, из них больше трех миллионов уже поправились, свыше 66 тысяч спасти не удалось.
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Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 93,8 миллиона заболевших, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 95,5 миллиона. Скончались за все время более двух миллионов человек.
Больше всего случаев в США — 23,5 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
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