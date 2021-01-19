https://ria.ru/20210119/perevod-1593643421.html

Гражданский кодекс КНР перевели на русский язык

Гражданский кодекс КНР перевели на русский язык

Гражданский кодекс КНР перевели на русский, это одно из первых изданий нового кодекса на иностранном языке. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:47

2021-01-19T11:47

2021-01-19T11:47

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 19 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Гражданский кодекс КНР перевели на русский, это одно из первых изданий нового кодекса на иностранном языке.Кодекс вступил в силу 1 января и заменяет девять действующих законов, которые регулируют гражданские правоотношения. Он объединяет большинство норм гражданского права, содержит нормы вещного права, договорного права, семейного права и наследственного права. За это его прозвали "энциклопедией социальной жизни в КНР".По мнению китаеведа Александра Зайнигабдинова, оперативный перевод кодекса на русский - это шаг вперед для взаимодействия России и Китая. Кодекс представляет интерес не только для китаистов, но и для представителей российского бизнеса. Он упорядочивает юридическую и экономическую сферы Китая и станет настольной книгой для тех российских бизнесменов, которые работают или хотят работать с Китаем.

https://ria.ru/20210114/gruzooborot-1593027827.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай