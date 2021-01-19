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Россия-Китай: Главное
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Гражданский кодекс КНР перевели на русский язык
Гражданский кодекс КНР перевели на русский язык
Гражданский кодекс КНР перевели на русский, это одно из первых изданий нового кодекса на иностранном языке. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:47
2021-01-19T11:47
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 19 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Гражданский кодекс КНР перевели на русский, это одно из первых изданий нового кодекса на иностранном языке.Кодекс вступил в силу 1 января и заменяет девять действующих законов, которые регулируют гражданские правоотношения. Он объединяет большинство норм гражданского права, содержит нормы вещного права, договорного права, семейного права и наследственного права. За это его прозвали "энциклопедией социальной жизни в КНР".По мнению китаеведа Александра Зайнигабдинова, оперативный перевод кодекса на русский - это шаг вперед для взаимодействия России и Китая. Кодекс представляет интерес не только для китаистов, но и для представителей российского бизнеса. Он упорядочивает юридическую и экономическую сферы Китая и станет настольной книгой для тех российских бизнесменов, которые работают или хотят работать с Китаем.
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китай

Гражданский кодекс КНР перевели на русский язык

11:47 19.01.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкЗдание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине
Здание китайского парламента на западной стороне площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 19 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Гражданский кодекс КНР перевели на русский, это одно из первых изданий нового кодекса на иностранном языке.
Кодекс вступил в силу 1 января и заменяет девять действующих законов, которые регулируют гражданские правоотношения. Он объединяет большинство норм гражданского права, содержит нормы вещного права, договорного права, семейного права и наследственного права. За это его прозвали "энциклопедией социальной жизни в КНР".
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 15:02Россия-Китай: Главное
Грузооборот РФ-КНР через Забайкальск в 2020 году составил 17,9 млн тонн
По мнению китаеведа Александра Зайнигабдинова, оперативный перевод кодекса на русский - это шаг вперед для взаимодействия России и Китая. Кодекс представляет интерес не только для китаистов, но и для представителей российского бизнеса. Он упорядочивает юридическую и экономическую сферы Китая и станет настольной книгой для тех российских бизнесменов, которые работают или хотят работать с Китаем.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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