https://ria.ru/20210119/perevod-1593643421.html
Гражданский кодекс КНР перевели на русский язык
Гражданский кодекс КНР перевели на русский язык
Гражданский кодекс КНР перевели на русский, это одно из первых изданий нового кодекса на иностранном языке. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:47
2021-01-19T11:47
2021-01-19T11:47
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571783819_275:0:3759:1960_1920x0_80_0_0_52fd9a14ae9582e42aeecd21ab614247.jpg
МОСКВА, 19 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Гражданский кодекс КНР перевели на русский, это одно из первых изданий нового кодекса на иностранном языке.Кодекс вступил в силу 1 января и заменяет девять действующих законов, которые регулируют гражданские правоотношения. Он объединяет большинство норм гражданского права, содержит нормы вещного права, договорного права, семейного права и наследственного права. За это его прозвали "энциклопедией социальной жизни в КНР".По мнению китаеведа Александра Зайнигабдинова, оперативный перевод кодекса на русский - это шаг вперед для взаимодействия России и Китая. Кодекс представляет интерес не только для китаистов, но и для представителей российского бизнеса. Он упорядочивает юридическую и экономическую сферы Китая и станет настольной книгой для тех российских бизнесменов, которые работают или хотят работать с Китаем.
https://ria.ru/20210114/gruzooborot-1593027827.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571783819_710:0:3323:1960_1920x0_80_0_0_7f7037a04828eddb46ae35bbd3d4fdf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
МОСКВА, 19 янв - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Гражданский кодекс КНР
перевели на русский, это одно из первых изданий нового кодекса на иностранном языке.
Кодекс вступил в силу 1 января и заменяет девять действующих законов, которые регулируют гражданские правоотношения. Он объединяет большинство норм гражданского права, содержит нормы вещного права, договорного права, семейного права и наследственного права. За это его прозвали "энциклопедией социальной жизни в КНР".
По мнению китаеведа Александра Зайнигабдинова, оперативный перевод кодекса на русский - это шаг вперед для взаимодействия России и Китая. Кодекс представляет интерес не только для китаистов, но и для представителей российского бизнеса. Он упорядочивает юридическую и экономическую сферы Китая и станет настольной книгой для тех российских бизнесменов, которые работают или хотят работать с Китаем.