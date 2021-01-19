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В Совфеде рассказали, сколько медиков получат право на досрочную пенсию
В Совфеде рассказали, сколько медиков получат право на досрочную пенсию
Порядка 25% российских медиков смогут получить право на досрочную пенсию после работы с ковидными пациентами, заявил РИА Новости во вторник сенатор, заслуженный РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:39
2021-01-19T10:54
татьяна кусайко
владимир круглый
общество
экономика
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Порядка 25% российских медиков смогут получить право на досрочную пенсию после работы с ковидными пациентами, заявил РИА Новости во вторник сенатор, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый.В 2020 году правительство России приняло постановление, по которому медработники, работающие с пациентами, больными коронавирусной инфекцией, получают льготный стаж."Сейчас точной статистики нет, многое зависит от ситуации в регионах. Но я полагаю, что 20-25% российских медработников от общего числа смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с ковидными больными", — отметил законодатель.Ранее зампред социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко отметила, что таким медработникам положены также льготы на покупку автомобиля, они получают возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа.
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татьяна кусайко, владимир круглый, общество, экономика

В Совфеде рассказали, сколько медиков получат право на досрочную пенсию

09:39 19.01.2021 (обновлено: 10:54 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медсестра кормит пациента в реанимационном блоке во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Порядка 25% российских медиков смогут получить право на досрочную пенсию после работы с ковидными пациентами, заявил РИА Новости во вторник сенатор, заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый.
В 2020 году правительство России приняло постановление, по которому медработники, работающие с пациентами, больными коронавирусной инфекцией, получают льготный стаж.
"Сейчас точной статистики нет, многое зависит от ситуации в регионах. Но я полагаю, что 20-25% российских медработников от общего числа смогут получить право на досрочный выход на пенсию после работы с ковидными больными", — отметил законодатель.
Ранее зампред социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко отметила, что таким медработникам положены также льготы на покупку автомобиля, они получают возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа.
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