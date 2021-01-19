Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/pensiya-1593610096.html
Названа новая категория россиян с правом выйти на пенсию досрочно
Названа новая категория россиян с правом выйти на пенсию досрочно
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала в беседе с порталом НСН, что работавшие с инфицированными... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T04:40
2021-01-19T04:40
распространение коронавируса
татьяна кусайко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
пенсии
михаил мурашко
здоровье
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154880/37/1548803752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_815693e36e1b4b6a40f975211a010684.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала в беседе с порталом НСН, что работавшие с инфицированными коронавирусной инфекцией медики получат возможность выйти на пенсию раньше срока.Представитель ведомства обратила внимание на особенности подсчета времени работы врачей с пациентами с COVID-19.Сенатор подчеркнула, что именно по этой причине возможность выхода на пенсию для медиков будет пересчитана.Льготы для врачейКусайко также рассказала о других привилегиях для медицинских сотрудников. Так, им положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей. При этом размер выплаты может доходить до 375 тысяч рублей.Представитель Совфеда добавила, что при наличии определенного профессионального стажа врачи смогут приватизировать жилье. Эта программа действует на региональном уровне и пользуется большой популярностью.Продление срока выплат медработникамВ ноября прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19.Подчеркивается, что речь идет о людях, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавируса, тех, кто контактирует с пациентами с установленным диагнозом коронавирус при выполнении должностных обязанностей, врачах и медработниках с высшим (немедицинским) образованием, среднем медицинском персонале, младшем медицинском персонале, который осуществляет санитарно-эпидемические мероприятия и мероприятия по обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространению коронавирусной инфекции.Как отметил в середине декабря глава Минздрава Михаил Мурашко, выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в ноябре назначены 934 тысячам работников медучреждений.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210116/pensiya-1593289897.html
https://ria.ru/20201218/strakhovanie-1589903434.html
https://ria.ru/20201222/oshibka-1590364188.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154880/37/1548803752_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6867c39ab514a80423d80219d2b1ff2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна кусайко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, пенсии, михаил мурашко, здоровье, михаил мишустин, совет федерации рф, общество

Названа новая категория россиян с правом выйти на пенсию досрочно

04:40 19.01.2021
 
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсия
Пенсия - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала в беседе с порталом НСН, что работавшие с инфицированными коронавирусной инфекцией медики получат возможность выйти на пенсию раньше срока.
Представитель ведомства обратила внимание на особенности подсчета времени работы врачей с пациентами с COVID-19.
"Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам", — пояснила Кусайко.
Сенатор подчеркнула, что именно по этой причине возможность выхода на пенсию для медиков будет пересчитана.
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 05:49
Раскрыто условие для получения пенсии свыше 30 тысяч рублей

Льготы для врачей

Кусайко также рассказала о других привилегиях для медицинских сотрудников. Так, им положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей. При этом размер выплаты может доходить до 375 тысяч рублей.
Представитель Совфеда добавила, что при наличии определенного профессионального стажа врачи смогут приватизировать жилье. Эта программа действует на региональном уровне и пользуется большой популярностью.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 14:52
В Госдуму внесли проект о страховании медиков

Продление срока выплат медработникам

В ноября прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19.
Подчеркивается, что речь идет о людях, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавируса, тех, кто контактирует с пациентами с установленным диагнозом коронавирус при выполнении должностных обязанностей, врачах и медработниках с высшим (немедицинским) образованием, среднем медицинском персонале, младшем медицинском персонале, который осуществляет санитарно-эпидемические мероприятия и мероприятия по обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Как отметил в середине декабря глава Минздрава Михаил Мурашко, выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в ноябре назначены 934 тысячам работников медучреждений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 12:39Распространение коронавируса
Врач из "красной зоны" назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома
 
Распространение коронавирусаТатьяна КусайкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПенсииМихаил МурашкоЗдоровьеМихаил МишустинСовет Федерации РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
Лента новостейМолния