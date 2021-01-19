https://ria.ru/20210119/pensiya-1593610096.html

Названа новая категория россиян с правом выйти на пенсию досрочно

Названа новая категория россиян с правом выйти на пенсию досрочно

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала в беседе с порталом НСН, что работавшие с инфицированными... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T04:40

2021-01-19T04:40

2021-01-19T04:40

распространение коронавируса

татьяна кусайко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

пенсии

михаил мурашко

здоровье

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала в беседе с порталом НСН, что работавшие с инфицированными коронавирусной инфекцией медики получат возможность выйти на пенсию раньше срока.Представитель ведомства обратила внимание на особенности подсчета времени работы врачей с пациентами с COVID-19.Сенатор подчеркнула, что именно по этой причине возможность выхода на пенсию для медиков будет пересчитана.Льготы для врачейКусайко также рассказала о других привилегиях для медицинских сотрудников. Так, им положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей. При этом размер выплаты может доходить до 375 тысяч рублей.Представитель Совфеда добавила, что при наличии определенного профессионального стажа врачи смогут приватизировать жилье. Эта программа действует на региональном уровне и пользуется большой популярностью.Продление срока выплат медработникамВ ноября прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до конца 2021 года выплат всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19.Подчеркивается, что речь идет о людях, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавируса, тех, кто контактирует с пациентами с установленным диагнозом коронавирус при выполнении должностных обязанностей, врачах и медработниках с высшим (немедицинским) образованием, среднем медицинском персонале, младшем медицинском персонале, который осуществляет санитарно-эпидемические мероприятия и мероприятия по обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространению коронавирусной инфекции.Как отметил в середине декабря глава Минздрава Михаил Мурашко, выплаты за работу с пациентами с коронавирусом в ноябре назначены 934 тысячам работников медучреждений.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210116/pensiya-1593289897.html

https://ria.ru/20201218/strakhovanie-1589903434.html

https://ria.ru/20201222/oshibka-1590364188.html

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