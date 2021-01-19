https://ria.ru/20210119/pensiya-1593608934.html

Россияне назвали желаемый размер пенсии для комфортной жизни

Россияне назвали желаемый размер пенсии для комфортной жизни

Участники всероссийского опроса НПФ Сбербанка ответили на вопрос, какой размер пенсии они бы хотели иметь в будущем, пишет газета "Известия". РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T03:30

2021-01-19T03:30

2021-01-19T10:14

россия

пенсии

сбербанк россии

москва

хабаровск

владивосток

екатеринбург

рязань

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Участники всероссийского опроса НПФ Сбербанка ответили на вопрос, какой размер пенсии они бы хотели иметь в будущем, пишет газета "Известия".Респонденты оценили медианный ежемесячный доход, необходимый для поддержания желаемого стандарта качества жизни пожилых людей, в 45,6 тысячи рублей.При этом в разных городах страны эта суммы разнится. В Москве стоимость комфортного существования старшего поколения оценивают в 65,1 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — в 55,4 тысячи рублей, во Владивостоке — в 57,1 тысячи рублей, в Хабаровске — 52,4 тысячи рублей, в Красноярске — 48,8 тысячи рублей, в Екатеринбурге — 48,1 тысячи рублей.Самыми непритязательными оказались жители Рязани. По их мнению, для достойной жизни на пенсии достаточно 38,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210119/pensii-1593607310.html

россия

москва

хабаровск

владивосток

екатеринбург

рязань

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсии, сбербанк россии, москва, хабаровск, владивосток, екатеринбург, рязань, красноярск, общество