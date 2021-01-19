https://ria.ru/20210119/pensii-1593607310.html
Названа новая категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Названа новая категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
У работавших с инфицированными COVID-19 медиков появится возможность выйти на пенсию раньше срока, заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T02:33
2021-01-19T02:33
2021-01-19T09:39
распространение коронавируса
татьяна кусайко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пенсии
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. У работавших с инфицированными COVID-19 медиков появится возможность выйти на пенсию раньше срока, заявила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко. Ее слова передает НСН.Также сенатор уточнила, что этим сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей, выплата может доходить до 375 тысяч рублей.Кроме того, медицинские сотрудники получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. Такая программа действует на региональном уровне и пользуется большой популярностью, рассказала Кусайко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210116/pensiya-1593289897.html
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татьяна кусайко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пенсии, общество