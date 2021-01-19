Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/pasport-1593696990.html
Эксперт объяснил, почему ковидный паспорт не будет медицинским документом
Эксперт объяснил, почему ковидный паспорт не будет медицинским документом
Паспорт вакцинированных от коронавируса, который предлагают ввести в России, станет скорее административным, а не медицинским документом, поскольку наличие... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:55
2021-01-19T17:54
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
распространение коронавируса
радий хабиров
валерий лимаренко
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592989412_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e48277e632a01f672c352e22e00a898.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Паспорт вакцинированных от коронавируса, который предлагают ввести в России, станет скорее административным, а не медицинским документом, поскольку наличие прививки не гарантирует появление у человека антител, заявил РИА Новости директор группы медицинских центров "Здоровье" Игорь Симаков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко объявил, что всем привитым от коронавируса жителям выдадут бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа введут электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. Глава Башкирии Радий Хабиров также заявил о введении антиковидных паспортов, которые будут получать люди с антителами. Удостоверения вакцинированных будут действовать год, а для переболевших, у которых выработались титры антител выше 10 единиц – три месяца."Нужно понимать, что сам факт прививки или перенесенной болезни еще не означает, что у человека автоматически сформируются антитела, а соответственно и иммунитет. Перед прививкой необходимо сделать анализ крови на наличие специфических антител. Многие ведь переболели бессимптомно, у других официально переболевших коронавирусом, наоборот, антитела не сформировались, третьи уверены, что переболели, но это мог быть не коронавирус, а другое ОРВИ", - заявил Симаков.Он обратил внимание на наличие у некоторых людей врожденного иммунитета. "Есть группы людей, невосприимчивые или устойчивые к данному вирусу по примеру ВИЧ, который традиционно больше распространен в Африке, а европейское население имеет определённую защиту к инфекции", - сказал эксперт."Наличие COVID-паспорта имеет больше смысла как административный документ, а не как медицинский. Такой документ обеспечивает определённый контроль за населением. Организации могут на основании наличия или отсутствия паспорта пускать или не пускать сотрудников на работу. Но дискриминация по состоянию здоровья у нас запрещена многочисленными федеральными законами", - добавил собеседник агентства.Симаков указал, что идея COVID-паспорта пока вызывает больше вопросов, чем ответов. Например, не ясно, нужно ли будет поддерживать актуальность паспорта мониторингом своего здоровья и количества антител, как он будет подтверждаться, готовы ли к этому медицинские учреждения. "Кроме того, при вакцинации организм также может не дать иммунного ответа, и тогда нужно прививаться повторно. Не стоит забывать и о врожденном иммунитете", - заявил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/gumerova-1593578691.html
https://ria.ru/20201009/karantin-1578982101.html
https://ria.ru/20210118/pasporta-1593455015.html
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592989412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88f5f18cb694a7de311c06685f5ed3b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, радий хабиров, валерий лимаренко, дмитрий песков, африка, общество

Эксперт объяснил, почему ковидный паспорт не будет медицинским документом

15:55 19.01.2021 (обновлено: 17:54 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной "Спутник V"
Медработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной Спутник V - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Паспорт вакцинированных от коронавируса, который предлагают ввести в России, станет скорее административным, а не медицинским документом, поскольку наличие прививки не гарантирует появление у человека антител, заявил РИА Новости директор группы медицинских центров "Здоровье" Игорь Симаков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко объявил, что всем привитым от коронавируса жителям выдадут бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа введут электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. Глава Башкирии Радий Хабиров также заявил о введении антиковидных паспортов, которые будут получать люди с антителами. Удостоверения вакцинированных будут действовать год, а для переболевших, у которых выработались титры антител выше 10 единиц – три месяца.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 19:18Сказано в эфире
Сенатор Гумерова объяснила, кому и зачем нужны "антиковидные паспорта"
"Нужно понимать, что сам факт прививки или перенесенной болезни еще не означает, что у человека автоматически сформируются антитела, а соответственно и иммунитет. Перед прививкой необходимо сделать анализ крови на наличие специфических антител. Многие ведь переболели бессимптомно, у других официально переболевших коронавирусом, наоборот, антитела не сформировались, третьи уверены, что переболели, но это мог быть не коронавирус, а другое ОРВИ", - заявил Симаков.
Он обратил внимание на наличие у некоторых людей врожденного иммунитета. "Есть группы людей, невосприимчивые или устойчивые к данному вирусу по примеру ВИЧ, который традиционно больше распространен в Африке, а европейское население имеет определённую защиту к инфекции", - сказал эксперт.
Девушка на паспортном контроле в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября 2020, 13:00Туризм
Эксперты рассказали, какой документ может избавить туриста от карантина
"Наличие COVID-паспорта имеет больше смысла как административный документ, а не как медицинский. Такой документ обеспечивает определённый контроль за населением. Организации могут на основании наличия или отсутствия паспорта пускать или не пускать сотрудников на работу. Но дискриминация по состоянию здоровья у нас запрещена многочисленными федеральными законами", - добавил собеседник агентства.
Симаков указал, что идея COVID-паспорта пока вызывает больше вопросов, чем ответов. Например, не ясно, нужно ли будет поддерживать актуальность паспорта мониторингом своего здоровья и количества антител, как он будет подтверждаться, готовы ли к этому медицинские учреждения. "Кроме того, при вакцинации организм также может не дать иммунного ответа, и тогда нужно прививаться повторно. Не стоит забывать и о врожденном иммунитете", - заявил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 09:29Распространение коронавируса
В Башкирии вводят "антиковидные паспорта"
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРадий ХабировВалерий ЛимаренкоДмитрий ПесковАфрикаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:58В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
04:03МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль
03:55Опрос: 47% американцев считают Трампа одним из худших президентов
03:40Стало известно, кто сыграет Небулу в четвертом "Торе"
03:29Посольство РФ требует устранить неполадки со связью генконсульства в США
Лента новостейМолния