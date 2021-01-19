Эксперт объяснил, почему ковидный паспорт не будет медицинским документом
15:55 19.01.2021 (обновлено: 17:54 19.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМедработник с сертификатами о вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и памяткой участнику вакцинации, которые выдаются пациентам после вакцинации вакциной "Спутник V"
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Паспорт вакцинированных от коронавируса, который предлагают ввести в России, станет скорее административным, а не медицинским документом, поскольку наличие прививки не гарантирует появление у человека антител, заявил РИА Новости директор группы медицинских центров "Здоровье" Игорь Симаков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются. Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко объявил, что всем привитым от коронавируса жителям выдадут бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа введут электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. Глава Башкирии Радий Хабиров также заявил о введении антиковидных паспортов, которые будут получать люди с антителами. Удостоверения вакцинированных будут действовать год, а для переболевших, у которых выработались титры антител выше 10 единиц – три месяца.
"Нужно понимать, что сам факт прививки или перенесенной болезни еще не означает, что у человека автоматически сформируются антитела, а соответственно и иммунитет. Перед прививкой необходимо сделать анализ крови на наличие специфических антител. Многие ведь переболели бессимптомно, у других официально переболевших коронавирусом, наоборот, антитела не сформировались, третьи уверены, что переболели, но это мог быть не коронавирус, а другое ОРВИ", - заявил Симаков.
Он обратил внимание на наличие у некоторых людей врожденного иммунитета. "Есть группы людей, невосприимчивые или устойчивые к данному вирусу по примеру ВИЧ, который традиционно больше распространен в Африке, а европейское население имеет определённую защиту к инфекции", - сказал эксперт.
9 октября 2020, 13:00ТуризмЭксперты рассказали, какой документ может избавить туриста от карантина
"Наличие COVID-паспорта имеет больше смысла как административный документ, а не как медицинский. Такой документ обеспечивает определённый контроль за населением. Организации могут на основании наличия или отсутствия паспорта пускать или не пускать сотрудников на работу. Но дискриминация по состоянию здоровья у нас запрещена многочисленными федеральными законами", - добавил собеседник агентства.
Симаков указал, что идея COVID-паспорта пока вызывает больше вопросов, чем ответов. Например, не ясно, нужно ли будет поддерживать актуальность паспорта мониторингом своего здоровья и количества антител, как он будет подтверждаться, готовы ли к этому медицинские учреждения. "Кроме того, при вакцинации организм также может не дать иммунного ответа, и тогда нужно прививаться повторно. Не стоит забывать и о врожденном иммунитете", - заявил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.