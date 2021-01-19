https://ria.ru/20210119/parler-1593704928.html

DDoS-GUARD подтвердила, что сервис Parler является ее клиентом

DDoS-GUARD подтвердила, что сервис Parler является ее клиентом

Российская IT-компания DDoS-GUARD не предоставляет услуги хостинга популярному у сторонников президента США Дональда Трампа сервису обмена сообщениями Parler,... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T16:37

2021-01-19T16:37

2021-01-19T16:37

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская IT-компания DDoS-GUARD не предоставляет услуги хостинга популярному у сторонников президента США Дональда Трампа сервису обмена сообщениями Parler, блокируемому на территории Соединенных Штатов, хотя он действительно является ее клиентом, заявили РИА Новости в компании.Parler - сервис для обмена сообщениями, которое используют сторонники Трампа. Ранее Google и Apple заблокировали приложение в своих онлайн-магазинах, а облачный сервис Amazon Web Services отключил Parler от своего хостинга. Сайт Parler частично восстановил работу 18 января - как сообщило агентство Рейтер, с помощью IP-адреса, принадлежащего DDoS-GUARD, контролируемой двумя россиянами."Компания DDoS-GUARD является провайдером сетевой безопасности, решения и продукты которого направлены в том числе на предоставление защиты сайтов от DDoS-атак. DDoS-GUARD не предоставляет услуги хостинга ресурсу Parler.com. И не вправе сообщать, какие именно услуги предоставляются клиентам в независимости от их направленности или аудитории - это противоречит политике конфиденциальности компании и законодательству", - заявили в пресс-службе компании.В DDoS-GUARD при этом сообщили, что Parler "встала на защиту" к компании, не уточнив, какие именно услуги предоставляет сервису. Согласно данным на сайте компании, она предоставляет услуги защиты и ускорения веб-сайтов; защищенного хостинга; защищенных виртуальных серверов; защищенных выделенных серверов; защиты сетей и другие."DDoS-GUARD не планирует препятствовать оказанию услуг клиентам, пока они не нарушают нормы права стран, в которых юридически находятся. На данный момент Parler не нарушает правила использования DDoS-GUARD и, насколько нам известно, действующее законодательство США. При получении решения суда или другого компетентного органа на ограничение действий той или иной организации, мы действуем в соответствии с законодательством и политикой использования", - сказали в пресс-службе.Там подчеркнули также, что DDoS-GUARD соблюдает законодательство стран, в которых предоставляет услуги клиентам, и не поддерживает радикальные организации, экстремизм, терроризм и незаконную деятельность. "Компания также не придерживается какого-либо политического движения. Единственная политика, которая близка DDoS-GUARD - политика сетевого нейтралитета", - отметили в компании.

https://ria.ru/20210111/parler-1592581600.html

https://ria.ru/20210118/telegram-1593598632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, google, apple, сша, технологии, в мире