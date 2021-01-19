https://ria.ru/20210119/pamfilova-1593696818.html

Памфилова прокомментировала идею сбора подписей через Госуслуги

Памфилова прокомментировала идею сбора подписей через Госуслуги

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила заместителю председателя Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:52

2021-01-19T15:52

2021-01-19T15:52

элла памфилова

госдума рф

московская городская дума

алексей венедиктов (журналист)

москва

политика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила заместителю председателя Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в законодательство столицы норму о возможности сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Мосгордумы через Госуслуги, сообщается в канале ЦИК в Telegram.Председатель ЦИК провела встречу с руководством Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве."Элла Памфилова предложила Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в региональное законодательство норму о возможности сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы через портал ЕПГУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что Памфилова также сообщила о возможности в соответствии с федеральным законодательством на выборах 2021 года организовать дистанционное электронное голосование в столице с использованием программно-аппаратного комплекса, разработанного правительством Москвы.Ранее Общественная палата Москвы сообщала, что обратилась в ЦИК с просьбой использовать в столице на выборах в Госдуму московскую систему дистанционного электронного голосования. Председатель ЦИК подтверждала, что такая возможность будет.

https://ria.ru/20210115/pamfilova-1593167600.html

https://ria.ru/20201224/vmeshatelstvo-1590781654.html

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элла памфилова, госдума рф, московская городская дума, алексей венедиктов (журналист), москва, политика