Памфилова прокомментировала идею сбора подписей через Госуслуги
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила заместителю председателя Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в законодательство столицы норму о возможности сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Мосгордумы через Госуслуги, сообщается в канале ЦИК в Telegram.
Председатель ЦИК провела встречу с руководством Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
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"Элла Памфилова предложила Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в региональное законодательство норму о возможности сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы через портал ЕПГУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Памфилова также сообщила о возможности в соответствии с федеральным законодательством на выборах 2021 года организовать дистанционное электронное голосование в столице с использованием программно-аппаратного комплекса, разработанного правительством Москвы.
Ранее Общественная палата Москвы сообщала, что обратилась в ЦИК с просьбой использовать в столице на выборах в Госдуму московскую систему дистанционного электронного голосования. Председатель ЦИК подтверждала, что такая возможность будет.
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