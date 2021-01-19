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https://ria.ru/20210119/pamfilova-1593696818.html
Памфилова прокомментировала идею сбора подписей через Госуслуги
Памфилова прокомментировала идею сбора подписей через Госуслуги
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила заместителю председателя Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:52
2021-01-19T15:52
элла памфилова
госдума рф
московская городская дума
алексей венедиктов (журналист)
москва
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила заместителю председателя Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в законодательство столицы норму о возможности сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Мосгордумы через Госуслуги, сообщается в канале ЦИК в Telegram.Председатель ЦИК провела встречу с руководством Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве."Элла Памфилова предложила Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в региональное законодательство норму о возможности сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы через портал ЕПГУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что Памфилова также сообщила о возможности в соответствии с федеральным законодательством на выборах 2021 года организовать дистанционное электронное голосование в столице с использованием программно-аппаратного комплекса, разработанного правительством Москвы.Ранее Общественная палата Москвы сообщала, что обратилась в ЦИК с просьбой использовать в столице на выборах в Госдуму московскую систему дистанционного электронного голосования. Председатель ЦИК подтверждала, что такая возможность будет.
https://ria.ru/20210115/pamfilova-1593167600.html
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элла памфилова, госдума рф, московская городская дума, алексей венедиктов (журналист), москва, политика

Памфилова прокомментировала идею сбора подписей через Госуслуги

15:52 19.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила заместителю председателя Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в законодательство столицы норму о возможности сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Мосгордумы через Госуслуги, сообщается в канале ЦИК в Telegram.
Председатель ЦИК провела встречу с руководством Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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"Элла Памфилова предложила Алексею Венедиктову обратиться в Мосгордуму с просьбой внести в региональное законодательство норму о возможности сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы через портал ЕПГУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Памфилова также сообщила о возможности в соответствии с федеральным законодательством на выборах 2021 года организовать дистанционное электронное голосование в столице с использованием программно-аппаратного комплекса, разработанного правительством Москвы.
Ранее Общественная палата Москвы сообщала, что обратилась в ЦИК с просьбой использовать в столице на выборах в Госдуму московскую систему дистанционного электронного голосования. Председатель ЦИК подтверждала, что такая возможность будет.
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Элла ПамфиловаГосдума РФМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваПолитика
 
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