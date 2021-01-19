https://ria.ru/20210119/otdykh-1593637715.html

Названы самые популярные города и поселки России для отдыха этим летом

Названы самые популярные города и поселки России для отдыха этим летом

Специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха выясвили, какие курортные поселки и города России выбирают россияне для отдыха и путешествий летом 2021 года,... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:01

2021-01-19T11:01

2021-01-19T11:01

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха выясвили, какие курортные поселки и города России выбирают россияне для отдыха и путешествий летом 2021 года, сообщает Tvil.ru.Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 1 июня по 31 августа 2021 года.Во время пандемии становятся популярными путешествия в небольшие города, поселки и села, говорят эксперты. Жители мегаполисов хотят отдыхать от скученности людей, дышать чистым воздухом и спокойно проводить время с семьей и друзьями.Поселок Николаевка и город Бахчисарай в Крыму, станицы Голубицкая и Должанская в Краснодарском крае, а также города Осташков, Медвежьегорск, Кисловодск, Казань, Воронеж и Суздаль составили десятку популярных направлений для "тихих" и "медленных" путешествий летом 2021 года. Slow-travel ("медленные" путешествия) – это подход к туристическим поездкам, когда люди проводят больше времени в одном месте, чтобы получить более глубокие впечатления. По статистике сервиса, клиенты бронируют путешествия в небольшие города и поселки летом, в среднем, на срок от одного до 13 дней и тратят на отдых от одной до восьми тысяч рублей в сутки. Спокойно и недорого можно отдохнуть в квартирах Казани и Кисловодска, чуть подороже – в домах с участками в Осташкове и Медвежьегорске.

https://ria.ru/20210116/sochi-1593189606.html

суздаль

республика крым

краснодарский край

воронеж

кисловодск

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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