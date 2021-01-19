https://ria.ru/20210119/okean-1593614330.html

В глубинах океана у берегов Австралии нашли неизвестных науке хищников

В глубинах океана у берегов Австралии нашли неизвестных науке хищников

Ученые из Музея Квинсленда обнаружили в Большом Австралийском заливе ранее неизвестные науке виды хищных губок, пресс-релиз исследования опубликован на научном... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T07:48

2021-01-19T07:48

2021-01-19T12:23

наука

южная австралия

квинсленд

в мире

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Ученые из Музея Квинсленда обнаружили в Большом Австралийском заливе ранее неизвестные науке виды хищных губок, пресс-релиз исследования опубликован на научном портале Science Media Exchange.Новые организмы — Nullarbora heptaxia, Abyssocladia oxyasters и Lycopodina hystrix — обитают в определенном районе Большого Австралийского залива на глубине свыше трех километров от поверхности воды. Губки относятся к многоклеточным животным, добывающим пищу путем фильтрации проточной морской воды, но хищные виды приспособились к охоте на других подводных обитателей, например мелких ракообразных.Он также уточнил, что новые виды были собраны в 2017 году.Это первые хищные губки, встреченные в Южной Австралии, и они увеличивают общее число видов губок в стране до 25.

https://ria.ru/20210118/begemoty-1593445245.html

южная австралия

квинсленд

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южная австралия, квинсленд, в мире