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Bild: немецкая компания вышла из "Северного потока — 2"
Bild: немецкая компания вышла из "Северного потока — 2"
Немецкая компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций со стороны США, пишет Bild со ссылкой на документы... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:27
2021-01-19T22:10
россия
uniper
северный поток — 2
газпром
германия
в мире
экономика
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Немецкая компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций со стороны США, пишет Bild со ссылкой на документы фирмы.В двух письмах Bilfinger уведомила Вашингтон, что будет соблюдать положения "Закона о защите европейской энергетической безопасности" (PEESCA) и откажется от всех партнерских отношений и контрактов с оператором Nord Stream 2 AG. Как говорится в документе, отправленном американским властям неделю назад, Nord Stream 2 AG предупредили о выходе немецкой компании из проекта до католического Рождества. При этом, российская сторона не отреагировала на обращение, и теперь в Bilfinger опасаются судебного иска, пишет Bild.По данным сайта Bilfinger, компания выиграла заказ на разработку, поставку и эксплуатацию системы управления технологическими процессами и мониторинга на газопроводе "Северный поток — 2", в том числе на береговых компрессорных станциях в России и Германии. Кроме того, Bilfinger отмечала, что построит тепловую станцию для предварительного нагрева газа в точке выхода морского газопровода на сушу в Любмине, что необходимо для его дальнейшей подачи в европейские трубопроводные системы.Газопровод из России в Германию"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект "политическим".Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний — участниц проекта "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, почти сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании предстоит уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Кроме того, швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group также вышла из проекта из-за санкционной политики США.Во вторник Вашингтон наложил ограничения на судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующий в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющую им компанию "КВТ-Рус".
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россия, uniper, северный поток — 2, газпром, германия, в мире, экономика

Bild: немецкая компания вышла из "Северного потока — 2"

18:27 19.01.2021 (обновлено: 22:10 19.01.2021)
 
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Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Немецкая компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций со стороны США, пишет Bild со ссылкой на документы фирмы.
В двух письмах Bilfinger уведомила Вашингтон, что будет соблюдать положения "Закона о защите европейской энергетической безопасности" (PEESCA) и откажется от всех партнерских отношений и контрактов с оператором Nord Stream 2 AG.
Как говорится в документе, отправленном американским властям неделю назад, Nord Stream 2 AG предупредили о выходе немецкой компании из проекта до католического Рождества. При этом, российская сторона не отреагировала на обращение, и теперь в Bilfinger опасаются судебного иска, пишет Bild.
По данным сайта Bilfinger, компания выиграла заказ на разработку, поставку и эксплуатацию системы управления технологическими процессами и мониторинга на газопроводе "Северный поток — 2", в том числе на береговых компрессорных станциях в России и Германии. Кроме того, Bilfinger отмечала, что построит тепловую станцию для предварительного нагрева газа в точке выхода морского газопровода на сушу в Любмине, что необходимо для его дальнейшей подачи в европейские трубопроводные системы.
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Газопровод из России в Германию

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект "политическим".
Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний — участниц проекта "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, почти сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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В Германии назвали последствия остановки "Северного потока — 2"
Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании предстоит уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Кроме того, швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group также вышла из проекта из-за санкционной политики США.
Во вторник Вашингтон наложил ограничения на судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующий в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющую им компанию "КВТ-Рус".
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
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"Северный поток — 2"
 
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