https://ria.ru/20210119/nordstream-1593724223.html

Bild: немецкая компания вышла из "Северного потока — 2"

Bild: немецкая компания вышла из "Северного потока — 2"

Немецкая компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций со стороны США, пишет Bild со ссылкой на документы... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T18:27

2021-01-19T18:27

2021-01-19T22:10

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северный поток — 2

газпром

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экономика

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Немецкая компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте "Северный поток — 2" из-за угрозы санкций со стороны США, пишет Bild со ссылкой на документы фирмы.В двух письмах Bilfinger уведомила Вашингтон, что будет соблюдать положения "Закона о защите европейской энергетической безопасности" (PEESCA) и откажется от всех партнерских отношений и контрактов с оператором Nord Stream 2 AG. Как говорится в документе, отправленном американским властям неделю назад, Nord Stream 2 AG предупредили о выходе немецкой компании из проекта до католического Рождества. При этом, российская сторона не отреагировала на обращение, и теперь в Bilfinger опасаются судебного иска, пишет Bild.По данным сайта Bilfinger, компания выиграла заказ на разработку, поставку и эксплуатацию системы управления технологическими процессами и мониторинга на газопроводе "Северный поток — 2", в том числе на береговых компрессорных станциях в России и Германии. Кроме того, Bilfinger отмечала, что построит тепловую станцию для предварительного нагрева газа в точке выхода морского газопровода на сушу в Любмине, что необходимо для его дальнейшей подачи в европейские трубопроводные системы.Газопровод из России в Германию"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект "политическим".Из-за принятого в конце 2019 года оборонного бюджета США, в который включили санкции против компаний — участниц проекта "Северный поток — 2", строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, почти сразу же прекратила работы. Однако в минувшем декабре Nord Stream 2 AG удалось возобновить укладку труб в исключительной экономической зоне Германии с использованием судна "Фортуна" с якорным позиционированием.Недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров: в водах Дании предстоит уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.Между тем 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Кроме того, швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group также вышла из проекта из-за санкционной политики США.Во вторник Вашингтон наложил ограничения на судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующий в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющую им компанию "КВТ-Рус".

https://ria.ru/20210119/gazprom-1593707942.html

https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593709079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, uniper, северный поток — 2, газпром, германия, в мире, экономика