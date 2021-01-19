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https://ria.ru/20210119/nirvana-1593584073.html
Дебютный альбом Nirvana переиздадут на кассете ко Дню святого Валентина
Дебютный альбом Nirvana переиздадут на кассете ко Дню святого Валентина
Дебютный альбом группы Nirvana "Bleach" 1989 года переиздадут на кассете красного цвета ко Дню Святого Валентина, сообщает NME. РИА Новости, 19.01.2021
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культура
музыка
новости культуры
foo fighters
курт кобейн
nirvana
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Дебютный альбом группы Nirvana "Bleach" 1989 года переиздадут на кассете красного цвета ко Дню Святого Валентина, сообщает NME.На пластинке всего два сингла: "Love Buzz” и “Blew”. Она вышла 15 июня 1989 года на лейбле Sub Pop Records. За ним последовал считающийся сегодня классикой "Nevermind".Всего доступно будет 500 копий кассет. "Несмотря на все проблемы, в первых песнях Nirvana было что-то гораздо более значительное, чем бывает у проходных рок-групп. И в первом альбоме, в музыке, слышались намеки на будущее величие", — говорится в рецензии NME на "Bleach".В начале января бывший барабанщик Nirvana и нынешний фронтмен группы Foo Fighters Дэйв Грол — говорил о том, что до сих пор ему иногда снится, что он играет в группе Курта Кобейна. Лидер группы Nirvana Курт Кобейн умер в 1994 году в возрасте 27 лет.
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музыка, новости культуры, foo fighters, курт кобейн, nirvana

Дебютный альбом Nirvana переиздадут на кассете ко Дню святого Валентина

01:01 19.01.2021
 
© Фото : Sub PopОбложка альбома "Bleach" группы Nirvana
Обложка альбома Bleach группы Nirvana - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : Sub Pop
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Дебютный альбом группы Nirvana "Bleach" 1989 года переиздадут на кассете красного цвета ко Дню Святого Валентина, сообщает NME.
На пластинке всего два сингла: "Love Buzz” и “Blew”. Она вышла 15 июня 1989 года на лейбле Sub Pop Records. За ним последовал считающийся сегодня классикой "Nevermind".
Всего доступно будет 500 копий кассет.
"Несмотря на все проблемы, в первых песнях Nirvana было что-то гораздо более значительное, чем бывает у проходных рок-групп. И в первом альбоме, в музыке, слышались намеки на будущее величие", — говорится в рецензии NME на "Bleach".
В начале января бывший барабанщик Nirvana и нынешний фронтмен группы Foo Fighters Дэйв Грол — говорил о том, что до сих пор ему иногда снится, что он играет в группе Курта Кобейна.
Лидер группы Nirvana Курт Кобейн умер в 1994 году в возрасте 27 лет.
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