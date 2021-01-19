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Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что за Алексеем Навальным нет ничего, кроме попыток организации "российского майдана". РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:17
2021-01-19T15:17
госпитализация алексея навального
алексей навальный
кпрф
геннадий зюганов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что за Алексеем Навальным нет ничего, кроме попыток организации "российского майдана".В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.Во вторник Володин заявил, что за всеми действиями Алексея Навального стоят иностранные государства, в российских органах власти таким людям, "предавшим страну", не место.Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, кпрф, геннадий зюганов

Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России

15:17 19.01.2021
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что за Алексеем Навальным нет ничего, кроме попыток организации "российского майдана".
"Я давно ожидал такого выступления от одного из руководителей. Сегодня (председатель ГД Вячеслав) Володин прямо сказал, чем пахнет от американской демократии, что приехал уже очередной гонец из Берлина, очередной Гапон (известен как провокатор, организатор шествия рабочих к царю, завершившееся массовым расстрелом, что в итоге привело к революции 1905-1907 гг.) номер два, который будет поджигать внутреннюю ситуацию. Этого деятеля, по сути, надувают уже много лет, прекрасно понимая, что за ним ничего нет, кроме организации российского майдана, но для нас он может быть весьма неприятным", - сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы.
В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
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Во вторник Володин заявил, что за всеми действиями Алексея Навального стоят иностранные государства, в российских органах власти таким людям, "предавшим страну", не место.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.
 
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйКПРФГеннадий Зюганов
 
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