https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593691543.html

Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России

Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что за Алексеем Навальным нет ничего, кроме попыток организации "российского майдана". РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:17

2021-01-19T15:17

2021-01-19T15:17

госпитализация алексея навального

алексей навальный

кпрф

геннадий зюганов

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что за Алексеем Навальным нет ничего, кроме попыток организации "российского майдана".В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках заключила Навального под стражу на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.Во вторник Володин заявил, что за всеми действиями Алексея Навального стоят иностранные государства, в российских органах власти таким людям, "предавшим страну", не место.Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.

https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593684452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, кпрф, геннадий зюганов