https://ria.ru/20210119/napadenie-1593691895.html

В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача

В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача

Посетитель детской поликлиники в Петербурге распылил перцовый баллончик и нанес травмы 58-летней врачу-педиатру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела,... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T15:18

2021-01-19T15:18

2021-01-19T15:18

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санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Посетитель детской поликлиники в Петербурге распылил перцовый баллончик и нанес травмы 58-летней врачу-педиатру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ."Восемнадцатого января в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение о конфликте в детской поликлинике на Караваевской улице. Прибывшими по указанному адресу полицейскими установлено, что в лечебном заведении произошел конфликт между 58-летней женщиной-педиатром и 33-летним посетителем, в ходе которого последний нанес врачу травмы и распылил перцовый баллончик", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, пострадавшую госпитализировали. У женщины диагностировали травмы головы и ожог глаза. В отношении подозреваемого составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"."В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в ведомстве.По данным местных СМИ, конфликт произошел из-за отказа врача в требовании назначить бесплатно вакцину "Пентаксин" из-за отсутствия показаний для назначения данной прививки.

https://ria.ru/20210102/bolnitsa-1591842887.html

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