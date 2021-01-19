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В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
Посетитель детской поликлиники в Петербурге распылил перцовый баллончик и нанес травмы 58-летней врачу-педиатру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T15:18
2021-01-19T15:18
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Посетитель детской поликлиники в Петербурге распылил перцовый баллончик и нанес травмы 58-летней врачу-педиатру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ."Восемнадцатого января в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение о конфликте в детской поликлинике на Караваевской улице. Прибывшими по указанному адресу полицейскими установлено, что в лечебном заведении произошел конфликт между 58-летней женщиной-педиатром и 33-летним посетителем, в ходе которого последний нанес врачу травмы и распылил перцовый баллончик", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, пострадавшую госпитализировали. У женщины диагностировали травмы головы и ожог глаза. В отношении подозреваемого составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"."В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в ведомстве.По данным местных СМИ, конфликт произошел из-за отказа врача в требовании назначить бесплатно вакцину "Пентаксин" из-за отсутствия показаний для назначения данной прививки.
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гумвд, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача

15:18 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповПолицейские. Архивное фото
Полицейские. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Посетитель детской поликлиники в Петербурге распылил перцовый баллончик и нанес травмы 58-летней врачу-педиатру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Восемнадцатого января в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение о конфликте в детской поликлинике на Караваевской улице. Прибывшими по указанному адресу полицейскими установлено, что в лечебном заведении произошел конфликт между 58-летней женщиной-педиатром и 33-летним посетителем, в ходе которого последний нанес врачу травмы и распылил перцовый баллончик", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пострадавшую госпитализировали. У женщины диагностировали травмы головы и ожог глаза. В отношении подозреваемого составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".
"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в ведомстве.
По данным местных СМИ, конфликт произошел из-за отказа врача в требовании назначить бесплатно вакцину "Пентаксин" из-за отсутствия показаний для назначения данной прививки.
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