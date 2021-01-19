https://ria.ru/20210119/moskva-1593749051.html

В Москве установили величину прожиточного минимума

В Москве установили величину прожиточного минимума

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, определяющее величину прожиточного минимума в столице на 2021 год. Соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T21:08

2021-01-19T21:08

2021-01-19T23:38

сергей собянин

общество

москва

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, определяющее величину прожиточного минимума в столице на 2021 год. Соответствующий документ опубликован на сайте mos.ru.Прожиточный минимум на душу населения составит 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля.Контролировать выполнение постановления будет заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год как соотношение с медианным среднедушевым доходом. На душу населения он составляет 11 653 рубля. Регионы определяют его параметры, исходя из величины прожиточного минимума по стране.

https://ria.ru/20210116/pensiya-1593326462.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, общество, москва