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В Москве установили величину прожиточного минимума
В Москве установили величину прожиточного минимума
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, определяющее величину прожиточного минимума в столице на 2021 год. Соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T21:08
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сергей собянин
общество
москва
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, определяющее величину прожиточного минимума в столице на 2021 год. Соответствующий документ опубликован на сайте mos.ru.Прожиточный минимум на душу населения составит 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля.Контролировать выполнение постановления будет заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год как соотношение с медианным среднедушевым доходом. На душу населения он составляет 11 653 рубля. Регионы определяют его параметры, исходя из величины прожиточного минимума по стране.
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сергей собянин, общество, москва

В Москве установили величину прожиточного минимума

21:08 19.01.2021 (обновлено: 23:38 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДеньги в руках сотрудницы банка
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, определяющее величину прожиточного минимума в столице на 2021 год. Соответствующий документ опубликован на сайте mos.ru.
Прожиточный минимум на душу населения составит 18 029 рублей, для трудоспособного населения — 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля.
Контролировать выполнение постановления будет заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год как соотношение с медианным среднедушевым доходом. На душу населения он составляет 11 653 рубля. Регионы определяют его параметры, исходя из величины прожиточного минимума по стране.
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