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Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве

Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве

В Москве первую дозу вакцины от коронавируса получили около 200 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:10

2021-01-19T14:10

2021-01-19T14:23

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве первую дозу вакцины от коронавируса получили около 200 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу."Что касается выполнения поручений президента по массовой вакцинации, в Москве на сегодняшний день развернуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов. В настоящее время привилось первой аппликацией около 200 тысяч человек. Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток - 25 тысяч, это говорит о том, что граждане все больше и больше проявляют активность по вакцинации от ковида, что, конечно, является позитивным фактором", - сказал Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество