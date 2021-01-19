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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/moskva-1593678182.html
Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
В Москве первую дозу вакцины от коронавируса получили около 200 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:10
2021-01-19T14:23
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве первую дозу вакцины от коронавируса получили около 200 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу."Что касается выполнения поручений президента по массовой вакцинации, в Москве на сегодняшний день развернуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов. В настоящее время привилось первой аппликацией около 200 тысяч человек. Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток - 25 тысяч, это говорит о том, что граждане все больше и больше проявляют активность по вакцинации от ковида, что, конечно, является позитивным фактором", - сказал Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве

14:10 19.01.2021 (обновлено: 14:23 19.01.2021)
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевСтарт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках
Старт масштабной вакцинации от COVID-19 в московских поликлиниках - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве первую дозу вакцины от коронавируса получили около 200 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.
"Что касается выполнения поручений президента по массовой вакцинации, в Москве на сегодняшний день развернуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов. В настоящее время привилось первой аппликацией около 200 тысяч человек. Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток - 25 тысяч, это говорит о том, что граждане все больше и больше проявляют активность по вакцинации от ковида, что, конечно, является позитивным фактором", - сказал Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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