https://ria.ru/20210119/moskva-1593678182.html
Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
В Москве первую дозу вакцины от коронавируса получили около 200 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:10
2021-01-19T14:10
2021-01-19T14:23
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587786219_0:139:3000:1827_1920x0_80_0_0_7593853916f2cb81243bdbffec356322.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве первую дозу вакцины от коронавируса получили около 200 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу."Что касается выполнения поручений президента по массовой вакцинации, в Москве на сегодняшний день развернуто около 100 стационарных и 20 выездных пунктов. В настоящее время привилось первой аппликацией около 200 тысяч человек. Вчера был побит рекорд по количеству записей на вакцинацию в течение суток - 25 тысяч, это говорит о том, что граждане все больше и больше проявляют активность по вакцинации от ковида, что, конечно, является позитивным фактором", - сказал Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587786219_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_43c1b75f7ce10cae11d1b5f420aff10f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество