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Парламентское Собрание обсудило темы модельных союзных законов
Парламентское Собрание обсудило темы модельных союзных законов
Парламентские слушания на тему "Модельное законотворчество в Союзном государстве" прошли во вторник в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T18:43
2021-01-19T18:43
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Парламентские слушания на тему "Модельное законотворчество в Союзном государстве" прошли во вторник в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.В слушаниях приняли участие депутаты Парламентского Собрания, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Белоруссии и России, международных организаций, органов власти приграничных регионов, эксперты в области права. Они обсудили приоритетные сферы модельного регулирования, рассмотрели опыт модельного законотворчества в рамках СНГ и ОДКБ, а также предложили темы для модельных законодательных актов, которые необходимо разработать в 2021 - 2022 годах.Ранее эта тема была обсуждена на заседаниях комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, в рамках постоянно действующего семинара и на других мероприятиях. Депутаты подтвердили наличие правовых оснований для разработки модельных законодательных актов, а также определили форму их принятия - постановлениями Парламентского Собрания. Модельные акты будут иметь рекомендательный характер.Как отметил в ходе слушаний зампредседателя комиссии Сергей Сивец, при определении тем модельных законов необходимо, в частности, обратить внимание на обеспечение равных прав граждан и установление равных условий субъектам хозяйствования. По результатам слушаний будут подготовлены рекомендации для рассмотрения комиссией по законодательству и Регламенту. Утвержденный документ будет доведен до сведения союзных депутатов и общественности.
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россия, снг, одкб, белоруссия

Парламентское Собрание обсудило темы модельных союзных законов

18:43 19.01.2021
 
© Фото : пресс-служба Парламентского СобранияПарламентские слушания "Модельное законотворчество в Союзном государстве"
Парламентские слушания Модельное законотворчество в Союзном государстве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : пресс-служба Парламентского Собрания
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Парламентские слушания на тему "Модельное законотворчество в Союзном государстве" прошли во вторник в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба Парламентского Собрания.
В слушаниях приняли участие депутаты Парламентского Собрания, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Белоруссии и России, международных организаций, органов власти приграничных регионов, эксперты в области права. Они обсудили приоритетные сферы модельного регулирования, рассмотрели опыт модельного законотворчества в рамках СНГ и ОДКБ, а также предложили темы для модельных законодательных актов, которые необходимо разработать в 2021 - 2022 годах.
Ранее эта тема была обсуждена на заседаниях комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту, в рамках постоянно действующего семинара и на других мероприятиях. Депутаты подтвердили наличие правовых оснований для разработки модельных законодательных актов, а также определили форму их принятия - постановлениями Парламентского Собрания. Модельные акты будут иметь рекомендательный характер.
"Мы пришли к выводу, что по некоторым вопросам необходимо на практике переходить от мягкого сближения законодательства к формированию единого правового поля в рамках Союзного государства. Первым шагом в этом направлении должно стать принятие Парламентским Собранием модельных законодательных актов", - приводится в сообщении комментарий председателя комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту Артёма Турова.
Как отметил в ходе слушаний зампредседателя комиссии Сергей Сивец, при определении тем модельных законов необходимо, в частности, обратить внимание на обеспечение равных прав граждан и установление равных условий субъектам хозяйствования.
"Первыми модельными законодательными актами могли бы стать документы по актуальным и обсуждаемым вопросам: регулирование развития цифровой экономики и защита исторической памяти", - отметил парламентарий.
По результатам слушаний будут подготовлены рекомендации для рассмотрения комиссией по законодательству и Регламенту. Утвержденный документ будет доведен до сведения союзных депутатов и общественности.
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