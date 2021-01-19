https://ria.ru/20210119/mks-1593746848.html

В ЦУП объяснили ситуацию с едой российских космонавтов на МКС

В ЦУП объяснили ситуацию с едой российских космонавтов на МКС

2021-01-19T20:46

2021-01-19T20:46

2021-01-20T05:23

наука

сергей рыжиков

майкл хопкинс (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153178/87/1531788715_0:272:6048:3674_1920x0_80_0_0_a1d0ff5f0d8d43d66d21ff3602f72029.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ситуация с питанием российских космонавтов на борту Международной космической станции (МКС) не вызывает никаких вопросов, сообщил журналистам руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.Ранее со ссылкой на переговоры экипажа станции с подмосковным Центром управления полетом сообщалось, что американская сторона передала космонавтам 13 рационов питания. После этого в "МК" появилась информация, что на МКС осталось российских рационов питания на 14 суток и что помимо 13 рационов заказано еще 60, чего двум российским космонавтам хватит на месяц.Необходимость использовать питание НАСА возникла в связи с переносом запуска грузового корабля "Прогресс МС-16" с 11 декабря на 15 февраля. Российская сторона просила американскую доставить российскую еду на американском корабле, но НАСА предложило использовать имеющиеся запасы американской еды на станции."У космонавтов и астронавтов существует возможность и обмена продуктами питания, особенно во время совместного приема пищи, в зависимости от вкуса и предпочтений каждого члена экипажа. Свой рацион питания космонавты регулируют самостоятельно", - добавил он.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210113/mks-1592867135.html

https://ria.ru/20210113/kosmos-1592866406.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рыжиков, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса