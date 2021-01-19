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Наука
https://ria.ru/20210119/mks-1593746848.html
В ЦУП объяснили ситуацию с едой российских космонавтов на МКС
В ЦУП объяснили ситуацию с едой российских космонавтов на МКС
2021-01-19T20:46
2021-01-20T05:23
наука
сергей рыжиков
майкл хопкинс (космонавт)
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
наса
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ситуация с питанием российских космонавтов на борту Международной космической станции (МКС) не вызывает никаких вопросов, сообщил журналистам руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.Ранее со ссылкой на переговоры экипажа станции с подмосковным Центром управления полетом сообщалось, что американская сторона передала космонавтам 13 рационов питания. После этого в "МК" появилась информация, что на МКС осталось российских рационов питания на 14 суток и что помимо 13 рационов заказано еще 60, чего двум российским космонавтам хватит на месяц.Необходимость использовать питание НАСА возникла в связи с переносом запуска грузового корабля "Прогресс МС-16" с 11 декабря на 15 февраля. Российская сторона просила американскую доставить российскую еду на американском корабле, но НАСА предложило использовать имеющиеся запасы американской еды на станции."У космонавтов и астронавтов существует возможность и обмена продуктами питания, особенно во время совместного приема пищи, в зависимости от вкуса и предпочтений каждого члена экипажа. Свой рацион питания космонавты регулируют самостоятельно", - добавил он.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210113/mks-1592867135.html
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сергей рыжиков, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, наса

В ЦУП объяснили ситуацию с едой российских космонавтов на МКС

20:46 19.01.2021 (обновлено: 05:23 20.01.2021)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Ситуация с питанием российских космонавтов на борту Международной космической станции (МКС) не вызывает никаких вопросов, сообщил журналистам руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.
Ранее со ссылкой на переговоры экипажа станции с подмосковным Центром управления полетом сообщалось, что американская сторона передала космонавтам 13 рационов питания. После этого в "МК" появилась информация, что на МКС осталось российских рационов питания на 14 суток и что помимо 13 рационов заказано еще 60, чего двум российским космонавтам хватит на месяц.
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Необходимость использовать питание НАСА возникла в связи с переносом запуска грузового корабля "Прогресс МС-16" с 11 декабря на 15 февраля. Российская сторона просила американскую доставить российскую еду на американском корабле, но НАСА предложило использовать имеющиеся запасы американской еды на станции.
"Ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает никаких вопросов. На МКС общая среда обитания: подача кислорода, система удаления углекислого газа и многое другое", - сказал Соловьев.
"У космонавтов и астронавтов существует возможность и обмена продуктами питания, особенно во время совместного приема пищи, в зависимости от вкуса и предпочтений каждого члена экипажа. Свой рацион питания космонавты регулируют самостоятельно", - добавил он.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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НаукаСергей РыжиковМайкл Хопкинс (космонавт)Международная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаНАСА
 
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