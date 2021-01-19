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Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
Тканевые маски нужно использовать как нижнее белье - постоянно стирая, при этом с собой нужно носить несколько таких масок и менять каждые четыре часа,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T06:11
2021-01-19T06:18
распространение коронавируса
медицинские маски
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье
тель-авив
общество
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Тканевые маски нужно использовать как нижнее белье - постоянно стирая, при этом с собой нужно носить несколько таких масок и менять каждые четыре часа, рассказала РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.По словам врача, тканевые маски нужно использовать не более четырёх часов, а значит с собой нужно иметь несколько таких масок."В конце дня маски нужно стирать, сушить и гладить. Это не маска, которую можно бросить на тумбочку и на следующее утро надеть, так как между волокнами ткани могут остаться бактерии. В ту минуту, когда вы кинули маску на тумбочку, вы туда кинули кучу бактерий. Пришли, сняли и бросили в стирку", - добавила эксперт.Также Гольцман пояснила, почему и когда нужно гладить тканевые маски. "Можно гладить, можно постирать в горячей воде, чтобы они прошли тепловую обработку. Дело же не в том, чтобы маска была не мятая, а чтобы оставшиеся бактерии прошли термообработку. Если вы стираете в стиральной машине, вы можете поставить температуру 80 градусов и это будет термообработкой. При стирке вручную вы не можете это делать кипятком, вы будете стирать при комнатной температуре, а это не является термообработкой и в таком случае лучше прогладить", - сказала она.Кроме того, эксперт считает, что лучше отдавать предпочтение обычным хирургическим маскам, а красивые маски это "понты". "Эти красивые маски, с блёстками, вышивками - просто смешны. Они ещё хуже, потому что поди их постирай. Между блёстками останется столько бактерий. Лучше обычные хирургические маски, которые вы меняете, выбрасываете каждые два часа", - отметила Гольцман.Однако врач отметила, что защитные функции тканевых масок зависят от количества их слоев. "Есть маски двухслойные, трёхслойные. Есть полиуретановый слой снаружи, который отторгает бактерии. Не хирургическая маска не может быть однослойной, тогда она не будет иметь защиты. Многоразовая маска должна быть двух- или трёхслойной: внутри мягкий к телу слой, снаружи похожий на шёлк слой, на котором с трудом оседают бактерии, и внутри слой", - заключила эксперт.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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медицинские маски, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, тель-авив, общество

Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски

06:11 19.01.2021 (обновлено: 06:18 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве
Мужчина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Тканевые маски нужно использовать как нижнее белье - постоянно стирая, при этом с собой нужно носить несколько таких масок и менять каждые четыре часа, рассказала РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.
"С одной стороны, тканевая маска должна быть как нижнее белье - ее нужно постоянно стирать. Одной и той же маской нельзя пользоваться больше двух-четырёх часов, потому что человек потеет, человек выделяет огромное количество нормальных бактерий, с которыми он живет в любви и дружбе, но в ту минуту, когда они оседают на ткани внутри маски и получают от нашего дыхания влажную и тёплую среду, они начинают размножатся, а когда их становится непропорционально много, они могут вызывать у человека заболевания", - сказала Гольцман.
По словам врача, тканевые маски нужно использовать не более четырёх часов, а значит с собой нужно иметь несколько таких масок.
"В конце дня маски нужно стирать, сушить и гладить. Это не маска, которую можно бросить на тумбочку и на следующее утро надеть, так как между волокнами ткани могут остаться бактерии. В ту минуту, когда вы кинули маску на тумбочку, вы туда кинули кучу бактерий. Пришли, сняли и бросили в стирку", - добавила эксперт.
Также Гольцман пояснила, почему и когда нужно гладить тканевые маски. "Можно гладить, можно постирать в горячей воде, чтобы они прошли тепловую обработку. Дело же не в том, чтобы маска была не мятая, а чтобы оставшиеся бактерии прошли термообработку. Если вы стираете в стиральной машине, вы можете поставить температуру 80 градусов и это будет термообработкой. При стирке вручную вы не можете это делать кипятком, вы будете стирать при комнатной температуре, а это не является термообработкой и в таком случае лучше прогладить", - сказала она.
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Кроме того, эксперт считает, что лучше отдавать предпочтение обычным хирургическим маскам, а красивые маски это "понты". "Эти красивые маски, с блёстками, вышивками - просто смешны. Они ещё хуже, потому что поди их постирай. Между блёстками останется столько бактерий. Лучше обычные хирургические маски, которые вы меняете, выбрасываете каждые два часа", - отметила Гольцман.
Однако врач отметила, что защитные функции тканевых масок зависят от количества их слоев. "Есть маски двухслойные, трёхслойные. Есть полиуретановый слой снаружи, который отторгает бактерии. Не хирургическая маска не может быть однослойной, тогда она не будет иметь защиты. Многоразовая маска должна быть двух- или трёхслойной: внутри мягкий к телу слой, снаружи похожий на шёлк слой, на котором с трудом оседают бактерии, и внутри слой", - заключила эксперт.
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