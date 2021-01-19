Захарова назвала планы Литвы внести Киркорова в черный список глупостью
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде, причины, по которым власти Литвы хотят внести российского артиста Филиппа Киркорова в черный список, откровенно глупы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как ранее сообщила литовскому радио пресс-служба МИД Литвы, в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения артистов Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве. МИД Литвы в понедельник подал в департамент миграции при МВД обращение с просьбой о включении Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в республику.
В заявлении, подписанном министром Габриэлюсом Ландсбергисом, говорится, что Киркоров во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины". По словам Ландсбергиса, министерство будет регулярно оценивать всех лиц, которых Россия якобы "пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы".
"Действительно, официальный Вильнюс вновь пытается строить козни в отношении российских артистов, выступления которых с нетерпением ждут многие жители Литвы... На этот раз литовский МИД запустил процедуру внесения в черный список Киркорова и других известных российских исполнителей, творчество которых, по мнению литовской стороны, несет в себе "пропаганду мягкой силы", - говорится в заявлении Захаровой, которое размещено на сайте МИД РФ.
"Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан. В целом отмечаем, что репрессивное отношение к артистам стало настоящей визитной карточкой молодых европейских демократий", - добавила Захарова.
В МИД РФ напомнили, что в свое время Литва не пустила на свою территорию ансамбль песни и пляски имени Александрова, "Хор Турецкого", певцов Григория Лепса и Олега Газманова.
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