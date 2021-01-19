https://ria.ru/20210119/litva-1593712249.html

Захарова назвала планы Литвы внести Киркорова в черный список глупостью

Захарова назвала планы Литвы внести Киркорова в черный список глупостью

Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде, причины, по которым власти Литвы хотят внести... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:14

2021-01-19T17:14

2021-01-19T17:14

россия

хор турецкого

мария захарова

григорий лепс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид литвы

олег газманов

филипп киркоров

литва

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде, причины, по которым власти Литвы хотят внести российского артиста Филиппа Киркорова в черный список, откровенно глупы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как ранее сообщила литовскому радио пресс-служба МИД Литвы, в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения артистов Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве. МИД Литвы в понедельник подал в департамент миграции при МВД обращение с просьбой о включении Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в республику.В заявлении, подписанном министром Габриэлюсом Ландсбергисом, говорится, что Киркоров во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины". По словам Ландсбергиса, министерство будет регулярно оценивать всех лиц, которых Россия якобы "пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы"."Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан. В целом отмечаем, что репрессивное отношение к артистам стало настоящей визитной карточкой молодых европейских демократий", - добавила Захарова.В МИД РФ напомнили, что в свое время Литва не пустила на свою территорию ансамбль песни и пляски имени Александрова, "Хор Турецкого", певцов Григория Лепса и Олега Газманова.

https://ria.ru/20210116/shufutinskiy-1593285905.html

https://ria.ru/20200917/basta-1577397975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хор турецкого, мария захарова, григорий лепс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид литвы, олег газманов, филипп киркоров, литва, михаил шуфутинский, в мире