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Захарова назвала планы Литвы внести Киркорова в черный список глупостью
Захарова назвала планы Литвы внести Киркорова в черный список глупостью
Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде, причины, по которым власти Литвы хотят внести... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:14
2021-01-19T17:14
россия
хор турецкого
мария захарова
григорий лепс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид литвы
олег газманов
филипп киркоров
литва
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде, причины, по которым власти Литвы хотят внести российского артиста Филиппа Киркорова в черный список, откровенно глупы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как ранее сообщила литовскому радио пресс-служба МИД Литвы, в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения артистов Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве. МИД Литвы в понедельник подал в департамент миграции при МВД обращение с просьбой о включении Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в республику.В заявлении, подписанном министром Габриэлюсом Ландсбергисом, говорится, что Киркоров во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины". По словам Ландсбергиса, министерство будет регулярно оценивать всех лиц, которых Россия якобы "пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы"."Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан. В целом отмечаем, что репрессивное отношение к артистам стало настоящей визитной карточкой молодых европейских демократий", - добавила Захарова.В МИД РФ напомнили, что в свое время Литва не пустила на свою территорию ансамбль песни и пляски имени Александрова, "Хор Турецкого", певцов Григория Лепса и Олега Газманова.
https://ria.ru/20210116/shufutinskiy-1593285905.html
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россия, хор турецкого, мария захарова, григорий лепс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид литвы, олег газманов, филипп киркоров, литва, михаил шуфутинский, в мире

Захарова назвала планы Литвы внести Киркорова в черный список глупостью

17:14 19.01.2021
 
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде, причины, по которым власти Литвы хотят внести российского артиста Филиппа Киркорова в черный список, откровенно глупы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как ранее сообщила литовскому радио пресс-служба МИД Литвы, в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского совета по культуре изучалась возможность включения артистов Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве. МИД Литвы в понедельник подал в департамент миграции при МВД обращение с просьбой о включении Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в республику.
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В заявлении, подписанном министром Габриэлюсом Ландсбергисом, говорится, что Киркоров во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины". По словам Ландсбергиса, министерство будет регулярно оценивать всех лиц, которых Россия якобы "пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы".
"Действительно, официальный Вильнюс вновь пытается строить козни в отношении российских артистов, выступления которых с нетерпением ждут многие жители Литвы... На этот раз литовский МИД запустил процедуру внесения в черный список Киркорова и других известных российских исполнителей, творчество которых, по мнению литовской стороны, несет в себе "пропаганду мягкой силы", - говорится в заявлении Захаровой, которое размещено на сайте МИД РФ.
"Абсурдность, а по сути, откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан. В целом отмечаем, что репрессивное отношение к артистам стало настоящей визитной карточкой молодых европейских демократий", - добавила Захарова.
В МИД РФ напомнили, что в свое время Литва не пустила на свою территорию ансамбль песни и пляски имени Александрова, "Хор Турецкого", певцов Григория Лепса и Олега Газманова.
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РоссияХор ТурецкогоМария ЗахароваГригорий ЛепсМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ЛитвыОлег ГазмановФилипп КиркоровЛитваМихаил ШуфутинскийВ мире
 
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