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Для закупки лекарств от COVID-19 выделят еще 2,7 миллиарда рублей
Для закупки лекарств от COVID-19 выделят еще 2,7 миллиарда рублей
Для закупки лекарств от коронавируса дополнительно выделят 2,7 миллиарда рублей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:15
2021-01-19T14:15
2021-01-19T14:43
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экономика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Для закупки лекарств от коронавируса дополнительно выделят 2,7 миллиарда рублей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По вашему поручению, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ), министерством здравоохранения подготовлен и согласован проект распоряжения правительства по дополнительному выделению средств, он внесен, - 2,7 миллиарда рублей для закупки лекарственных препаратов", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, экономика