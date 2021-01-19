https://ria.ru/20210119/lekarstva-1593679272.html

Для закупки лекарств от COVID-19 выделят еще 2,7 миллиарда рублей

Для закупки лекарств от COVID-19 выделят еще 2,7 миллиарда рублей

Для закупки лекарств от коронавируса дополнительно выделят 2,7 миллиарда рублей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:15

2021-01-19T14:15

2021-01-19T14:43

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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михаил мурашко

экономика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Для закупки лекарств от коронавируса дополнительно выделят 2,7 миллиарда рублей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."По вашему поручению, Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ), министерством здравоохранения подготовлен и согласован проект распоряжения правительства по дополнительному выделению средств, он внесен, - 2,7 миллиарда рублей для закупки лекарственных препаратов", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, экономика