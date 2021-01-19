https://ria.ru/20210119/lebedi-1593681006.html
В Крыму спасатели освободили лебедей из ледяного плена
В Крыму спасатели освободили лебедей из ледяного плена
Крымские спасатели вызволили лебедей из ледяного плена на озере Сасык-Сиваш в районе Евпатории, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:20
2021-01-19T14:20
2021-01-19T14:47
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593682427_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_c440318f80fe666af6d6124d32caec93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Крымские спасатели вызволили лебедей из ледяного плена на озере Сасык-Сиваш в районе Евпатории, сообщила пресс-служба регионального МЧС.Сообщение о том, что птицам нужна помощь, поступило в ведомство в понедельник. По прибытии спасатели выяснили, что большинству из них опасность не угрожает."Однако два лебедя действительно попали в ледяной плен. Сотрудники "Крым-Спаса" с помощью надувной лодки по льду добрались до лебедей, пробили лед и освободили птиц", — рассказали в пресс-службе.На прошлой неделе крымский гидрометцентр предупреждал, что в выходные в Крыму ожидаются сильные снегопады и метели. В начале этой недели на полуостров пришло похолодание с ночными температурами до минус 15 градусов.
https://ria.ru/20210114/utki-1593054174.html
республика крым
евпатория
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593682427_320:0:1279:719_1920x0_80_0_0_59a100165673dbe3b2a800b8df1fb573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, евпатория