https://ria.ru/20210119/lebedi-1593681006.html

В Крыму спасатели освободили лебедей из ледяного плена

В Крыму спасатели освободили лебедей из ледяного плена

Крымские спасатели вызволили лебедей из ледяного плена на озере Сасык-Сиваш в районе Евпатории, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:20

2021-01-19T14:20

2021-01-19T14:47

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Крымские спасатели вызволили лебедей из ледяного плена на озере Сасык-Сиваш в районе Евпатории, сообщила пресс-служба регионального МЧС.Сообщение о том, что птицам нужна помощь, поступило в ведомство в понедельник. По прибытии спасатели выяснили, что большинству из них опасность не угрожает."Однако два лебедя действительно попали в ледяной плен. Сотрудники "Крым-Спаса" с помощью надувной лодки по льду добрались до лебедей, пробили лед и освободили птиц", — рассказали в пресс-службе.На прошлой неделе крымский гидрометцентр предупреждал, что в выходные в Крыму ожидаются сильные снегопады и метели. В начале этой недели на полуостров пришло похолодание с ночными температурами до минус 15 градусов.

https://ria.ru/20210114/utki-1593054174.html

республика крым

евпатория

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, евпатория