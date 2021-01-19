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https://ria.ru/20210119/lebedi-1593681006.html
В Крыму спасатели освободили лебедей из ледяного плена
В Крыму спасатели освободили лебедей из ледяного плена
Крымские спасатели вызволили лебедей из ледяного плена на озере Сасык-Сиваш в районе Евпатории, сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:20
2021-01-19T14:47
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Крымские спасатели вызволили лебедей из ледяного плена на озере Сасык-Сиваш в районе Евпатории, сообщила пресс-служба регионального МЧС.Сообщение о том, что птицам нужна помощь, поступило в ведомство в понедельник. По прибытии спасатели выяснили, что большинству из них опасность не угрожает."Однако два лебедя действительно попали в ледяной плен. Сотрудники "Крым-Спаса" с помощью надувной лодки по льду добрались до лебедей, пробили лед и освободили птиц", — рассказали в пресс-службе.На прошлой неделе крымский гидрометцентр предупреждал, что в выходные в Крыму ожидаются сильные снегопады и метели. В начале этой недели на полуостров пришло похолодание с ночными температурами до минус 15 градусов.
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республика крым
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, евпатория

В Крыму спасатели освободили лебедей из ледяного плена

14:20 19.01.2021 (обновлено: 14:47 19.01.2021)
 
© Фото : МЧС Республики КрымНа озере Сасык-Сиваш спасены лебеди, попавшие в ледяной плен
На озере Сасык-Сиваш спасены лебеди, попавшие в ледяной плен - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости. Крымские спасатели вызволили лебедей из ледяного плена на озере Сасык-Сиваш в районе Евпатории, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о том, что птицам нужна помощь, поступило в ведомство в понедельник. По прибытии спасатели выяснили, что большинству из них опасность не угрожает.
"Однако два лебедя действительно попали в ледяной плен. Сотрудники "Крым-Спаса" с помощью надувной лодки по льду добрались до лебедей, пробили лед и освободили птиц", — рассказали в пресс-службе.
На прошлой неделе крымский гидрометцентр предупреждал, что в выходные в Крыму ожидаются сильные снегопады и метели. В начале этой недели на полуостров пришло похолодание с ночными температурами до минус 15 градусов.
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