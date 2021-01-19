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Лавров встретился с представителем генсека ООН Моратиносом
Лавров встретился с представителем генсека ООН Моратиносом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Анхелем Моратиносом... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:34
2021-01-19T10:34
межпарламентский союз
сергей лавров
оон
испания
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Анхелем Моратиносом проведение Всемирной конференции глав государств, запланированной на май 2022 года."В центре переговоров была подготовка к проведению в России в мае 2022 г. по линии Межпарламентского союза и под эгидой ООН Всемирной конференции глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу на благо мира и человечества", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.В ходе беседы стороны обсудили усилия Альянса в области укрепления межцивилизационного и межрелигиозного диалога, способствующего предотвращению конфликтов на цивилизационной, этнической и конфессиональной почве.Лавров подчеркнул значимость шагов, предпринимаемых Россией в этом направлении.Международная организация Альянс цивилизаций была создана по инициативе премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро 21 сентября 2004 года на 59-й Генеральной Ассамблее ООН. Цель инициативы - активизация международных действий против экстремизма посредством налаживания межнационального, межкультурного и межрелигиозного диалога и взаимодействия. Альянс обращает особое внимание на уменьшение трений между западным и исламским мирами.
https://ria.ru/20201225/sammit-1590878441.html
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межпарламентский союз, сергей лавров, оон, испания, в мире

Лавров встретился с представителем генсека ООН Моратиносом

10:34 19.01.2021
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и представитель по альянсу цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и представитель по альянсу цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Анхелем Моратиносом проведение Всемирной конференции глав государств, запланированной на май 2022 года.
"В центре переговоров была подготовка к проведению в России в мае 2022 г. по линии Межпарламентского союза и под эгидой ООН Всемирной конференции глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу на благо мира и человечества", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.
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В ходе беседы стороны обсудили усилия Альянса в области укрепления межцивилизационного и межрелигиозного диалога, способствующего предотвращению конфликтов на цивилизационной, этнической и конфессиональной почве.
Лавров подчеркнул значимость шагов, предпринимаемых Россией в этом направлении.
Международная организация Альянс цивилизаций была создана по инициативе премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро 21 сентября 2004 года на 59-й Генеральной Ассамблее ООН. Цель инициативы - активизация международных действий против экстремизма посредством налаживания межнационального, межкультурного и межрелигиозного диалога и взаимодействия. Альянс обращает особое внимание на уменьшение трений между западным и исламским мирами.
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