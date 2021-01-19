https://ria.ru/20210119/lavrov-1593632018.html

Лавров встретился с представителем генсека ООН Моратиносом

Лавров встретился с представителем генсека ООН Моратиносом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Анхелем Моратиносом... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T10:34

2021-01-19T10:34

2021-01-19T10:34

межпарламентский союз

сергей лавров

оон

испания

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с высоким представителем генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Анхелем Моратиносом проведение Всемирной конференции глав государств, запланированной на май 2022 года."В центре переговоров была подготовка к проведению в России в мае 2022 г. по линии Межпарламентского союза и под эгидой ООН Всемирной конференции глав государств, парламентариев и лидеров мировых религий по межкультурному и межрелигиозному диалогу на благо мира и человечества", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте ведомства.В ходе беседы стороны обсудили усилия Альянса в области укрепления межцивилизационного и межрелигиозного диалога, способствующего предотвращению конфликтов на цивилизационной, этнической и конфессиональной почве.Лавров подчеркнул значимость шагов, предпринимаемых Россией в этом направлении.Международная организация Альянс цивилизаций была создана по инициативе премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро 21 сентября 2004 года на 59-й Генеральной Ассамблее ООН. Цель инициативы - активизация международных действий против экстремизма посредством налаживания межнационального, межкультурного и межрелигиозного диалога и взаимодействия. Альянс обращает особое внимание на уменьшение трений между западным и исламским мирами.

https://ria.ru/20201225/sammit-1590878441.html

https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577721124.html

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2021

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межпарламентский союз, сергей лавров, оон, испания, в мире