Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/lavina-1593715376.html
Спасатели завершили работу на месте схода лавины на Домбае
Спасатели завершили работу на месте схода лавины на Домбае
Спасатели завершили работу в Домбае в Карачаево-Черкесии, где в результате схода лавины погиб человек, других пострадавших и жертв не обнаружено, сообщает ГУ... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:33
2021-01-19T17:40
сход лавины на домбае
домбай
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593585129_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_d4a608aabcfe0c8e18dae21229533884.jpg
ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Спасатели завершили работу в Домбае в Карачаево-Черкесии, где в результате схода лавины погиб человек, других пострадавших и жертв не обнаружено, сообщает ГУ МЧС по региону.В понедельник в Домбае сошла лавина, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. СУСК РФ по Карачаево-Черкесской республике сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник."Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины,... иные пострадавшие и погибшие не обнаружены. "Тело" сошедшей лавины спасатели обследовали в полном объеме", - сообщает ведомство в Instagram.Всего в ликвидации последствий ЧС были задействованы 79 человек, две единицы техники, от МЧС России - 66 человек и две единицы техники.
https://ria.ru/20210119/snoubordist-1593639754.html
домбай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593585129_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_898fdd31f9d967e7ac1bb80f7b865122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сход лавины на домбае, домбай, происшествия

Спасатели завершили работу на месте схода лавины на Домбае

17:33 19.01.2021 (обновлено: 17:40 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Прусенко / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара
Сотрудник МЧС РФ проводит поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитара - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Григорий Прусенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Спасатели завершили работу в Домбае в Карачаево-Черкесии, где в результате схода лавины погиб человек, других пострадавших и жертв не обнаружено, сообщает ГУ МЧС по региону.
В понедельник в Домбае сошла лавина, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. СУСК РФ по Карачаево-Черкесской республике сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник.
"Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины,... иные пострадавшие и погибшие не обнаружены. "Тело" сошедшей лавины спасатели обследовали в полном объеме", - сообщает ведомство в Instagram.
Всего в ликвидации последствий ЧС были задействованы 79 человек, две единицы техники, от МЧС России - 66 человек и две единицы техники.
Сотрудники МЧС РФ проводят поисково-спасательные работы после схода лавины в Домбае у горы Мусса-Ачитар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 11:07
Спасший ребенка при сходе лавины на Домбае сноубордист рассказал о ЧП
 
Сход лавины на ДомбаеДомбайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:58В Хабаровске у 23 человек из школы-интерната выявили кишечную инфекцию
06:55Археологи нашли в Египте 54 древних саркофага
06:55На строительном рынке в Москве вспыхнул пожар
06:49Экс-министр экономики Украины предрек стране дефолт
06:48Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно делать тест на COVID-19
06:45Представлено расписание инаугурации Байдена
06:44ВОЗ зафиксировала рекордную смертность от COVID-19
06:17Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
06:12На МКАД столкнулись три автомобиля
06:04Последнее сообщение умирающего от COVID-19 мужчины поразило его сына
05:57В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
05:45Трамп покинет Вашингтон перед инаугурацией Байдена
05:25WSJ: Трамп обсуждал создание новой политической партии
05:24Чукотка продлила ограничительные меры по коронавирусу
05:22Twitter заблокировал страницу нового парламента Венесуэлы
04:04Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
04:03МВД не планирует увеличивать штраф за незастрахованный автомобиль
03:55Опрос: 47% американцев считают Трампа одним из худших президентов
03:40Стало известно, кто сыграет Небулу в четвертом "Торе"
03:29Посольство РФ требует устранить неполадки со связью генконсульства в США
Лента новостейМолния