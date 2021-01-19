https://ria.ru/20210119/lavina-1593715376.html
Спасатели завершили работу на месте схода лавины на Домбае
Спасатели завершили работу на месте схода лавины на Домбае
Спасатели завершили работу в Домбае в Карачаево-Черкесии, где в результате схода лавины погиб человек, других пострадавших и жертв не обнаружено, сообщает ГУ... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:33
2021-01-19T17:33
2021-01-19T17:40
сход лавины на домбае
домбай
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593585129_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_d4a608aabcfe0c8e18dae21229533884.jpg
ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Спасатели завершили работу в Домбае в Карачаево-Черкесии, где в результате схода лавины погиб человек, других пострадавших и жертв не обнаружено, сообщает ГУ МЧС по региону.В понедельник в Домбае сошла лавина, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. СУСК РФ по Карачаево-Черкесской республике сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник."Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины,... иные пострадавшие и погибшие не обнаружены. "Тело" сошедшей лавины спасатели обследовали в полном объеме", - сообщает ведомство в Instagram.Всего в ликвидации последствий ЧС были задействованы 79 человек, две единицы техники, от МЧС России - 66 человек и две единицы техники.
https://ria.ru/20210119/snoubordist-1593639754.html
домбай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593585129_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_898fdd31f9d967e7ac1bb80f7b865122.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сход лавины на домбае, домбай, происшествия