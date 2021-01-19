https://ria.ru/20210119/lavina-1593715376.html

Спасатели завершили работу на месте схода лавины на Домбае

Спасатели завершили работу на месте схода лавины на Домбае

Спасатели завершили работу в Домбае в Карачаево-Черкесии, где в результате схода лавины погиб человек, других пострадавших и жертв не обнаружено, сообщает ГУ... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:33

2021-01-19T17:33

2021-01-19T17:40

сход лавины на домбае

домбай

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 19 янв - РИА Новости. Спасатели завершили работу в Домбае в Карачаево-Черкесии, где в результате схода лавины погиб человек, других пострадавших и жертв не обнаружено, сообщает ГУ МЧС по региону.В понедельник в Домбае сошла лавина, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. СУСК РФ по Карачаево-Черкесской республике сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник."Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины,... иные пострадавшие и погибшие не обнаружены. "Тело" сошедшей лавины спасатели обследовали в полном объеме", - сообщает ведомство в Instagram.Всего в ликвидации последствий ЧС были задействованы 79 человек, две единицы техники, от МЧС России - 66 человек и две единицы техники.

https://ria.ru/20210119/snoubordist-1593639754.html

домбай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, домбай, происшествия