https://ria.ru/20210119/lavina-1593656032.html

Инструктор рассказал, как разбирал завалы после схода лавины на Домбае

Инструктор рассказал, как разбирал завалы после схода лавины на Домбае

Инструктор по сноуборду Владимир Джантемиров во время схода лавины на курорте Домбай в КЧР находился ниже по уровню, но как только узнал о случившемся, поднялся РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:40

2021-01-19T12:40

2021-01-19T12:40

сход лавины на домбае

хасан тимижев

курорты северного кавказа

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Инструктор по сноуборду Владимир Джантемиров во время схода лавины на курорте Домбай в КЧР находился ниже по уровню, но как только узнал о случившемся, поднялся на пострадавшую территорию и начал помогать разбирать завалы в поисках людей.Лавина сошла в понедельник, под толщей снега, как сперва опасались, могли оказаться до 12 человек. По информации МЧС, спасатели извлекли одного погибшего. Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" Хасан Тимижев сообщил, что пострадали восемь человек. Поисково-спасательные работы, прерванные из-за темноты и неблагоприятных погодных условий, возобновили утром во вторник.По его словам, после схода лавины ему позвонили и рассказали о случившемся."Я поднялся наверх. Там в основном удар пришёлся на кафе. Учебный склон чуть-чуть краем зацепило. Я узнал, нужно ли помочь чем. Все занимались поисками. Снесло два кафе, приходилось разбирать завалы, чтобы в итоге человек не оказался под завалами. В этой суете кто-то сам откопался... Информация о пострадавших изначально была предположительной. Потом когда оказалось, что один человек пропал, искали его", - рассказал инструктор.Он отметил, что погибшего главу федерации горнолыжного спорта Хаджи-Мурата Маршанкулова знал лично. "Поселок небольшой, все друг друга знают. Это был хороший человек", - отметил Джантемиров.По словам инструктора, толщина снежного завала была от 5 сантиметров до 2 метров - в зависимости от того, куда пришелся удар лавины."Было очень неожиданно, тем более задело учебный склон. Сейчас склон разгружен, сегодня остальную часть освободим. Больше таких очагов там нет. Кататься можно, но сейчас много проверок по сходу лавины", - добавил он.

https://ria.ru/20210119/snoubordist-1593639754.html

домбай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент схода лавины на Домбае Момент схода лавины на Домбае 2021-01-19T12:40 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, хасан тимижев, курорты северного кавказа, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия