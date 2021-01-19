https://ria.ru/20210119/lavina-1593622067.html
СК возбудил дело о халатности после гибели человека под лавиной на Домбае
СК возбудил дело о халатности после гибели человека под лавиной на Домбае
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели мужчины под лавиной на Домбае, сообщила пресс-служба СК Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:25
2021-01-19T09:25
2021-01-19T11:03
сход лавины на домбае
домбай
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели мужчины под лавиной на Домбае, сообщила пресс-служба СК Карачаево-Черкесии.Сейчас допрашивают очевидцев, изымают документацию.Обрушение произошло в понедельник днем, под снегом нашли живыми десять человек, еще один скончался.В спасательной операции участвуют более 200 человек. Ночью они приостанавливали работу, утром возобновили.По предварительным данным, все постояльцы гостиниц находятся в номерах. Есть ли под завалами еще кто-то, точно не известно.
https://ria.ru/20210119/dombay-1593617930.html
домбай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сход лавины на домбае, домбай, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели мужчины под лавиной на Домбае
, сообщила пресс-служба СК
Карачаево-Черкесии.
Сейчас допрашивают очевидцев, изымают документацию.
Обрушение произошло в понедельник днем, под снегом нашли живыми десять человек, еще один скончался.
В спасательной операции участвуют более 200 человек. Ночью они приостанавливали работу, утром возобновили.
По предварительным данным, все постояльцы гостиниц находятся в номерах. Есть ли под завалами еще кто-то, точно не известно.