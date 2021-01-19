https://ria.ru/20210119/lavina-1593622067.html

СК возбудил дело о халатности после гибели человека под лавиной на Домбае

СК возбудил дело о халатности после гибели человека под лавиной на Домбае

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели мужчины под лавиной на Домбае, сообщила пресс-служба СК Карачаево-Черкесии. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T09:25

2021-01-19T09:25

2021-01-19T11:03

сход лавины на домбае

домбай

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели мужчины под лавиной на Домбае, сообщила пресс-служба СК Карачаево-Черкесии.Сейчас допрашивают очевидцев, изымают документацию.Обрушение произошло в понедельник днем, под снегом нашли живыми десять человек, еще один скончался.В спасательной операции участвуют более 200 человек. Ночью они приостанавливали работу, утром возобновили.По предварительным данным, все постояльцы гостиниц находятся в номерах. Есть ли под завалами еще кто-то, точно не известно.

https://ria.ru/20210119/dombay-1593617930.html

домбай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сход лавины на домбае, домбай, следственный комитет россии (ск рф), происшествия