https://ria.ru/20210119/lavina-1593605193.html
Пропавших после бедствия в Домбае четырех человек нашли живыми
Пропавших после бедствия в Домбае четырех человек нашли живыми
Спасатели нашли живыми четырех человек, не выходивших на связь после схода лавины в Карачаево-Черкесии, сообщил заместитель начальника регионального МЧС Антон... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T00:59
2021-01-19T00:59
2021-01-19T14:43
россия
сход лавины на домбае
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пятигорск
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 19 янв — РИА Новости. Спасатели нашли живыми четырех человек, не выходивших на связь после схода лавины в Карачаево-Черкесии, сообщил заместитель начальника регионального МЧС Антон Шахбазян.Обрушение произошло в понедельник на Домбае, под снегом могли оказаться от четырех до 12 человек. Ранее стало известно, что сотрудники МЧС спасли шесть из них, а также обнаружили тело одного погибшего.По его словам, завершен обход гостиниц в Домбае, все постояльцы находятся в номерах.Глава республики Рашид Темрезов прибыл на место и провел заседание оперативного штаба. Он уточнил, что к поискам подключились более 200 человек — спасатели, сотрудники МВД и добровольцы.Следователи начали проверку, за ходом ее выполнения следят в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20210118/dombay-1593595256.html
россия
домбай
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россия, сход лавины на домбае, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пятигорск, происшествия