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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210119/kuraev-1593707177.html
Легойда высказался о будущем протодиакона Андрея Кураева в Церкви
Легойда высказался о будущем протодиакона Андрея Кураева в Церкви
Церковный суд изучит апелляционное прошение протодиакона Андрея Кураева о проведении повторного заседания по вопросу о лишении сана, вместе с тем его будущее в... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:40
2021-01-19T17:03
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
андрей кураев
владимир легойда
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Церковный суд изучит апелляционное прошение протодиакона Андрея Кураева о проведении повторного заседания по вопросу о лишении сана, вместе с тем его будущее в Церкви зависит в первую очередь от него самого, заявил во вторник РИА Новости глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Уже не первый год я не даю никаких публичных оценок деятельности Кураева. Сейчас их оценил суд. Кураев воспользовался правом подать соответствующее прошение, апелляцию. Оно будет изучено судом, учитывая все складывающиеся обстоятельства", - сказал Легойда в интервью РИА Новости.Глава синодального отдела добавил, что будущее отца-протодиакона, как ему представляется, "в первую очередь зависит от него самого". "В общем, как будущее каждого из нас. От того, какие он сделает выводы из сложившейся ситуации и как будет себя вести", - сказал Легойда.Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона Андрея Кураева и постановил лишить его сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола". По информации епархии, протодиакон, согласно положению о церковном суде, трижды был вызван в церковный суд в установленном порядке и трижды не явился, и лишь в одном случае его отказ прибыть был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья).Сам Кураев ранее сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. В качестве обоснования для подачи прошения он отметил "несоблюдение епархиальным судом установленного порядка церковного судопроизводства".Полный текст интервью с Владимиром Легойдой читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;
https://ria.ru/20201230/kuraev-1591627224.html
https://ria.ru/20201230/kuraev-1591623437.html
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новости - религия и мировоззрение, андрей кураев, владимир легойда, русская православная церковь, москва

Легойда высказался о будущем протодиакона Андрея Кураева в Церкви

16:40 19.01.2021 (обновлено: 17:03 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевАндрей Кураев
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Церковный суд изучит апелляционное прошение протодиакона Андрея Кураева о проведении повторного заседания по вопросу о лишении сана, вместе с тем его будущее в Церкви зависит в первую очередь от него самого, заявил во вторник РИА Новости глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Уже не первый год я не даю никаких публичных оценок деятельности Кураева. Сейчас их оценил суд. Кураев воспользовался правом подать соответствующее прошение, апелляцию. Оно будет изучено судом, учитывая все складывающиеся обстоятельства", - сказал Легойда в интервью РИА Новости.
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Эксперт объяснил, почему претензии Кураева к церковному суду неуместны
Глава синодального отдела добавил, что будущее отца-протодиакона, как ему представляется, "в первую очередь зависит от него самого". "В общем, как будущее каждого из нас. От того, какие он сделает выводы из сложившейся ситуации и как будет себя вести", - сказал Легойда.
Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона Андрея Кураева и постановил лишить его сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола". По информации епархии, протодиакон, согласно положению о церковном суде, трижды был вызван в церковный суд в установленном порядке и трижды не явился, и лишь в одном случае его отказ прибыть был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья).
Сам Кураев ранее сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. В качестве обоснования для подачи прошения он отметил "несоблюдение епархиальным судом установленного порядка церковного судопроизводства".
Полный текст интервью с Владимиром Легойдой читайте на сайте ria.ru >>
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КураевВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМосква
 
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