https://ria.ru/20210119/krym-1593615342.html

В Минэкономразвития назвали авантюрой идею возврата воды из Днепра в Крым

В Минэкономразвития назвали авантюрой идею возврата воды из Днепра в Крым

Восстановление подачи воды по каналу из Украины в Крым в ближайшей перспективе невозможно, а сама идея авантюрна, заявил РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T08:00

2021-01-19T08:00

2021-01-19T08:00

россия

сергей назаров

михаил мишустин

симферополь

республика крым

севастополь

оон

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593424158_0:303:2871:1918_1920x0_80_0_0_e7c48643c187ee6b74f7cfa2681c4ff4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Восстановление подачи воды по каналу из Украины в Крым в ближайшей перспективе невозможно, а сама идея авантюрна, заявил РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.План мероприятий по водоснабжению полуострова разбит на несколько этапов, сказал заместитель министра. Он предполагает разведку и использование подземных источников воды на полуострове, возможное использование опреснительных станций, реконструкцию резервного Межгорного водохранилища и его заполнение из нескольких местных источников, строительство постоянных водоводов для водоснабжения восточной части полуострова, а также новых водоводов от местных источников для водоснабжения Севастополя и Симферополя.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210118/voda-1593467633.html

https://ria.ru/20210118/zasukha-1593474411.html

россия

симферополь

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей назаров, михаил мишустин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, экономика