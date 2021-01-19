В Минэкономразвития назвали авантюрой идею возврата воды из Днепра в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Восстановление подачи воды по каналу из Украины в Крым в ближайшей перспективе невозможно, а сама идея авантюрна, заявил РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
"Это не идея, а авантюра. Никто в ближайшей перспективе эту воду возвращать не собирается, поэтому рассчитывать на это, думаю, не надо. Это как с дождями: то, что дождь пойдет – вещь очевидная, но рассчитывать на это не надо. Давайте исходить из того, что мы должны решить вопрос, понимая, что наполнение водохранилищ произойдет, но в перспективе. На это можно надеяться, но рассуждать так нельзя", - сказал Назаров в интервью агентству, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли возможность подачи воды из Украины в Крым.
План мероприятий по водоснабжению полуострова разбит на несколько этапов, сказал заместитель министра. Он предполагает разведку и использование подземных источников воды на полуострове, возможное использование опреснительных станций, реконструкцию резервного Межгорного водохранилища и его заполнение из нескольких местных источников, строительство постоянных водоводов для водоснабжения восточной части полуострова, а также новых водоводов от местных источников для водоснабжения Севастополя и Симферополя.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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