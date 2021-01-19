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В Крыму призвали Киев не валять дурака с "крымской платформой"
В Крыму призвали Киев не валять дурака с "крымской платформой"
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов призвал киевские власти РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T07:56
2021-01-19T07:56
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севастополь
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов призвал киевские власти не валять дурака с проведением саммита "крымской платформы", навязывая свою модальность по теме полуострова.Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что саммит "крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, состоится 23 августа.При этом, по его словам, если организаторы так называемого саммита вместо бессмысленного толчения в ступе под девизом "чей Крым", будут готовы обсудить актуальные вопросы водной и прекращения международной блокады полуострова, то не исключено, что отдельные общественные организации будут готовы принять в нем участие."Например, международная ассоциация " Таврида" либо некоторые общественные деятели согласятся на участие в этом паноптикуме при условии, что им не будут затыкать рот. При этом мы понимаем, что шансы относительно способности устроителей крымской платформы вести дискуссию и конструктивный диалог непосредственно с самими крымчанами маловероятны", - сказал Молохов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210118/sammit-1593587723.html
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симферополь, республика крым, севастополь, оон, украина, политика

В Крыму призвали Киев не валять дурака с "крымской платформой"

07:56 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоЗаснеженный Симферополь
Заснеженный Симферополь - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов призвал киевские власти не валять дурака с проведением саммита "крымской платформы", навязывая свою модальность по теме полуострова.
Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что саммит "крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, состоится 23 августа.
"Официальные представители России участвовать в данном русофобском мероприятии, безусловно, не будут. Более того, если Киев будет продолжать валять дурака, навязывая приглашенным экспертам свою пресловутую "модальность", то рискует вообще остаться у разбитого корыта, ибо никто из вменяемых людей не согласится играть с шулерами по их правилам", - сказал Молохов РИА Новости.
При этом, по его словам, если организаторы так называемого саммита вместо бессмысленного толчения в ступе под девизом "чей Крым", будут готовы обсудить актуальные вопросы водной и прекращения международной блокады полуострова, то не исключено, что отдельные общественные организации будут готовы принять в нем участие.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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