Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210119/kreschenie-1593603863.html
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Крещение Господне, или Богоявление, встречают в ночь с понедельника на вторник в Русской православной церкви. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T00:20
2021-01-19T07:13
религия и мировоззрение
россия
иисус христос
московский патриархат
крещение господне
иордан
феофил iii (патриарх иерусалимский)
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156358/61/1563586154_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_1240a13d9768f48a4dada2ed2c9b759e.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Крещение Господне, или Богоявление, встречают в ночь с понедельника на вторник в Русской православной церкви.В праздник вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана. Согласно Евангелию, Иоанн призывал людей к покаянию, а после исповедования грехов троекратно погружал в воду. Он говорил, что идущий за ним – будет крестить Духом святым и огнем. Когда на Иордан пришел тридцатилетний Иисус Христос, Иоанн заметил, что ему самому надо креститься у Иисуса, на что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду".Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди в столичном храме Христа Спасителя накануне праздника Крещения Господня отметил, что на Иордане во время крещения Иисуса Христа явилась Троица (православные христиане верят, что Бог существует в трех ипостасях: отец, сын, святой дух).По Евангелию, после смерти, воскресения и вознесения на небо Иисуса Христа апостолам был послан Святой дух, что считается рождением Церкви. Христиане верят, что Дух святой пребывает в мире всегда. "Бог не оставил Свое творение. Он не отошел от рода человеческого, не покинул материальный мир, но остается с нами силой Своего духа. А это означает, что существует реальная связь между человеком и Богом, потому что по обетованию Божиему Дух не просто присутствует в мировом пространстве, но на всяком, кто крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа и помазывается святым миром, запечатлевается дар Святого Духа", - пояснил патриарх Кирилл смысл таинства крещения, которое совершается в Церкви.По его словам, Святой дух открывает человеку возможность общаться с Богом, "обретать спасение, избавляясь от грехов в этой жизни и обретая Божественную вечность как свой настоящий, подлинный и вечный дом". Однако, отметил патриарх, спасительная благодать Святого духа не сходит автоматически: человек должен хотеть сам ее принять, так реализовав свою свободу выбора."Дар благодати Святого Духа не только дарует нам способность обрести спасение, но и заставляет нас ответственно относиться к своей жизни, &lt;…&gt; идти по жизненному пути, исполняя Божии заповеди, распространяя вокруг себя добро и уходя от всякого зла. &lt;…&gt; И да поможет нам Господь через спасительное действие его Божественной благодати", - подытожил глава Русской церкви.Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятыный молебен. Воду освящают и накануне - в крещенский сочельник - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.Также существует традиция освящать водоемы. В Иордане, например на месте событий Крещения Господня, говорят, в этот праздник река поворачивает вспять. Воды библейской реки накануне освятил патриарх Иерусалимский Феофил III, но в этом году из-за эпидемии на молебен не допустили паломников и туристов.Из-за эпидемии ограничения действуют и во время крещенских купаний. Это светская, а не религиозная традиция, которая особенно развилась в России в последние 30 лет, отмечают священники. В разных регионах на канонической территории РПЦ, крещенские купания вообще отменили, например, в Киргизии. Есть ограничения и в российских регионах - ситуация везде разная, но в Москве и Подмосковье власти не запрещают окунаться и традиционно оборудуют площадки на водоемах.А вот в РПЦ советуют в этом году воздержаться от погружений. "В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - заметил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который, по его словам, сам в этом году погружаться не будет.Он подчеркнул, что крещенские купания не являются церковным ритуалом или предписанием, но тем, что люди совершают исключительно по собственной инициативе.
https://ria.ru/20210118/kreschenie-1593458518.html
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593441349.html
россия
иордан
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156358/61/1563586154_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_61bb0317b8bce4bee36afea74db79159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, иисус христос, московский патриархат, крещение господне, иордан, феофил iii (патриарх иерусалимский), русская православная церковь, москва, московская область (подмосковье)

Православные христиане празднуют Крещение Господне

00:20 19.01.2021 (обновлено: 07:13 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСвященнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке
Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Крещение Господне, или Богоявление, встречают в ночь с понедельника на вторник в Русской православной церкви.
В праздник вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана. Согласно Евангелию, Иоанн призывал людей к покаянию, а после исповедования грехов троекратно погружал в воду. Он говорил, что идущий за ним – будет крестить Духом святым и огнем. Когда на Иордан пришел тридцатилетний Иисус Христос, Иоанн заметил, что ему самому надо креститься у Иисуса, на что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду".
"Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды – и отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и ниспускался на него, и глас с небес глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение", - пишет евангелист Матфей.
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди в столичном храме Христа Спасителя накануне праздника Крещения Господня отметил, что на Иордане во время крещения Иисуса Христа явилась Троица (православные христиане верят, что Бог существует в трех ипостасях: отец, сын, святой дух).
По Евангелию, после смерти, воскресения и вознесения на небо Иисуса Христа апостолам был послан Святой дух, что считается рождением Церкви. Христиане верят, что Дух святой пребывает в мире всегда. "Бог не оставил Свое творение. Он не отошел от рода человеческого, не покинул материальный мир, но остается с нами силой Своего духа. А это означает, что существует реальная связь между человеком и Богом, потому что по обетованию Божиему Дух не просто присутствует в мировом пространстве, но на всяком, кто крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа и помазывается святым миром, запечатлевается дар Святого Духа", - пояснил патриарх Кирилл смысл таинства крещения, которое совершается в Церкви.
Девушка окунается в купель во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 10:03Религия и мировоззрение
В МЧС рассказали, как безопасно окунуться в прорубь на Крещение
По его словам, Святой дух открывает человеку возможность общаться с Богом, "обретать спасение, избавляясь от грехов в этой жизни и обретая Божественную вечность как свой настоящий, подлинный и вечный дом". Однако, отметил патриарх, спасительная благодать Святого духа не сходит автоматически: человек должен хотеть сам ее принять, так реализовав свою свободу выбора.
"Дар благодати Святого Духа не только дарует нам способность обрести спасение, но и заставляет нас ответственно относиться к своей жизни, <…> идти по жизненному пути, исполняя Божии заповеди, распространяя вокруг себя добро и уходя от всякого зла. <…> И да поможет нам Господь через спасительное действие его Божественной благодати", - подытожил глава Русской церкви.
Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятыный молебен. Воду освящают и накануне - в крещенский сочельник - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.
Крещенские купания в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 03:22Распространение коронавируса
Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 во время крещенских купаний
Также существует традиция освящать водоемы. В Иордане, например на месте событий Крещения Господня, говорят, в этот праздник река поворачивает вспять. Воды библейской реки накануне освятил патриарх Иерусалимский Феофил III, но в этом году из-за эпидемии на молебен не допустили паломников и туристов.
Из-за эпидемии ограничения действуют и во время крещенских купаний. Это светская, а не религиозная традиция, которая особенно развилась в России в последние 30 лет, отмечают священники. В разных регионах на канонической территории РПЦ, крещенские купания вообще отменили, например, в Киргизии. Есть ограничения и в российских регионах - ситуация везде разная, но в Москве и Подмосковье власти не запрещают окунаться и традиционно оборудуют площадки на водоемах.
А вот в РПЦ советуют в этом году воздержаться от погружений. "В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - заметил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который, по его словам, сам в этом году погружаться не будет.
Он подчеркнул, что крещенские купания не являются церковным ритуалом или предписанием, но тем, что люди совершают исключительно по собственной инициативе.
Крещенские купания в России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Девятнадцатого января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников

Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского Кремля в Москве
1 из 11

Девятнадцатого января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.

Мужчина во время крещенских купаний в Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге
2 из 11

Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В народе Крещение принято отмечать купаниями прорубях-иорданях.

Девушка во время крещенских купаний на озере Медвежье в пригороде Новосибирска
3 из 11

В народе Крещение принято отмечать купаниями прорубях-иорданях.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.

Священнослужитель во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве
4 из 11

В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСвященнослужитель в праздник Крещения в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите.
Священнослужитель в праздник Крещения в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите
5 из 11
Священнослужитель в праздник Крещения в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДевушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите.
Девушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите
6 из 11
Девушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Власти Москвы оборудовали 46 мест для крещенских купаний. Безопасность людей обеспечивали около 14 тысяч сотрудников экстренных служб и волонтеры.

Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского Кремля в Москве
7 из 11

Власти Москвы оборудовали 46 мест для крещенских купаний. Безопасность людей обеспечивали около 14 тысяч сотрудников экстренных служб и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч москвичей. Планируется, что в этот раз число участников превысит 200 тысяч человек.

Девушка во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве
8 из 11

В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч москвичей. Планируется, что в этот раз число участников превысит 200 тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Больше всего точек оборудовали в Троицком и Новомосковском административных округах и в Северо-Западном округе столицы.

Девушка во время крещенских купаний в Строгинской пойме в Москве
9 из 11

Больше всего точек оборудовали в Троицком и Новомосковском административных округах и в Северо-Западном округе столицы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Всего в России подготовили 3,9 тысячи мест для крещенских купаний. Здесь дежурили сотрудники полиции, спасатели и медики, а также представители местных администраций и волонтеры.

Мужчина во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве
10 из 11

Всего в России подготовили 3,9 тысячи мест для крещенских купаний. Здесь дежурили сотрудники полиции, спасатели и медики, а также представители местных администраций и волонтеры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Крыма.

Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым
11 из 11

Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Крыма.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
1 из 11

Девятнадцатого января православные христиане отмечают Крещение Господне, которое наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 11

Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 11

В народе Крещение принято отмечать купаниями прорубях-иорданях.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 11

В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 11
Священнослужитель в праздник Крещения в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери в Чите.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
6 из 11
Девушка во время крещенских купаний на озере Кенон в Чите.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
7 из 11

Власти Москвы оборудовали 46 мест для крещенских купаний. Безопасность людей обеспечивали около 14 тысяч сотрудников экстренных служб и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 11

В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 190 тысяч москвичей. Планируется, что в этот раз число участников превысит 200 тысяч человек.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 11

Больше всего точек оборудовали в Троицком и Новомосковском административных округах и в Северо-Западном округе столицы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 11

Всего в России подготовили 3,9 тысячи мест для крещенских купаний. Здесь дежурили сотрудники полиции, спасатели и медики, а также представители местных администраций и волонтеры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 11

Женщина во время крещенских купаний в селе Перевальное Симферопольского района Крыма.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
 
Религия и мировоззрениеРоссияИисус ХристосМосковский ПатриархатКрещение ГосподнеИорданФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Русская православная церковьМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
14:51Путин окунулся в проруби на Крещение
14:49В центре Москвы обстреляли дом
Лента новостейМолния