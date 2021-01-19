Православные христиане празднуют Крещение Господне

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Крещение Господне, или Богоявление, встречают в ночь с понедельника на вторник в Русской православной церкви.В праздник вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана. Согласно Евангелию, Иоанн призывал людей к покаянию, а после исповедования грехов троекратно погружал в воду. Он говорил, что идущий за ним – будет крестить Духом святым и огнем. Когда на Иордан пришел тридцатилетний Иисус Христос, Иоанн заметил, что ему самому надо креститься у Иисуса, на что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду".Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди в столичном храме Христа Спасителя накануне праздника Крещения Господня отметил, что на Иордане во время крещения Иисуса Христа явилась Троица (православные христиане верят, что Бог существует в трех ипостасях: отец, сын, святой дух).По Евангелию, после смерти, воскресения и вознесения на небо Иисуса Христа апостолам был послан Святой дух, что считается рождением Церкви. Христиане верят, что Дух святой пребывает в мире всегда. "Бог не оставил Свое творение. Он не отошел от рода человеческого, не покинул материальный мир, но остается с нами силой Своего духа. А это означает, что существует реальная связь между человеком и Богом, потому что по обетованию Божиему Дух не просто присутствует в мировом пространстве, но на всяком, кто крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа и помазывается святым миром, запечатлевается дар Святого Духа", - пояснил патриарх Кирилл смысл таинства крещения, которое совершается в Церкви.По его словам, Святой дух открывает человеку возможность общаться с Богом, "обретать спасение, избавляясь от грехов в этой жизни и обретая Божественную вечность как свой настоящий, подлинный и вечный дом". Однако, отметил патриарх, спасительная благодать Святого духа не сходит автоматически: человек должен хотеть сам ее принять, так реализовав свою свободу выбора."Дар благодати Святого Духа не только дарует нам способность обрести спасение, но и заставляет нас ответственно относиться к своей жизни, <…> идти по жизненному пути, исполняя Божии заповеди, распространяя вокруг себя добро и уходя от всякого зла. <…> И да поможет нам Господь через спасительное действие его Божественной благодати", - подытожил глава Русской церкви.Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятыный молебен. Воду освящают и накануне - в крещенский сочельник - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.Также существует традиция освящать водоемы. В Иордане, например на месте событий Крещения Господня, говорят, в этот праздник река поворачивает вспять. Воды библейской реки накануне освятил патриарх Иерусалимский Феофил III, но в этом году из-за эпидемии на молебен не допустили паломников и туристов.Из-за эпидемии ограничения действуют и во время крещенских купаний. Это светская, а не религиозная традиция, которая особенно развилась в России в последние 30 лет, отмечают священники. В разных регионах на канонической территории РПЦ, крещенские купания вообще отменили, например, в Киргизии. Есть ограничения и в российских регионах - ситуация везде разная, но в Москве и Подмосковье власти не запрещают окунаться и традиционно оборудуют площадки на водоемах.А вот в РПЦ советуют в этом году воздержаться от погружений. "В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - заметил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который, по его словам, сам в этом году погружаться не будет.Он подчеркнул, что крещенские купания не являются церковным ритуалом или предписанием, но тем, что люди совершают исключительно по собственной инициативе.
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Крещение Господне, или Богоявление, встречают в ночь с понедельника на вторник в Русской православной церкви.
В праздник вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана. Согласно Евангелию, Иоанн призывал людей к покаянию, а после исповедования грехов троекратно погружал в воду. Он говорил, что идущий за ним – будет крестить Духом святым и огнем. Когда на Иордан пришел тридцатилетний Иисус Христос, Иоанн заметил, что ему самому надо креститься у Иисуса, на что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду".
"Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды – и отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и ниспускался на него, и глас с небес глаголющий: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение", - пишет евангелист Матфей.
Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди в столичном храме Христа Спасителя накануне праздника Крещения Господня отметил, что на Иордане во время крещения Иисуса Христа явилась Троица (православные христиане верят, что Бог существует в трех ипостасях: отец, сын, святой дух).
По Евангелию, после смерти, воскресения и вознесения на небо Иисуса Христа апостолам был послан Святой дух, что считается рождением Церкви. Христиане верят, что Дух святой пребывает в мире всегда. "Бог не оставил Свое творение. Он не отошел от рода человеческого, не покинул материальный мир, но остается с нами силой Своего духа. А это означает, что существует реальная связь между человеком и Богом, потому что по обетованию Божиему Дух не просто присутствует в мировом пространстве, но на всяком, кто крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа и помазывается святым миром, запечатлевается дар Святого Духа", - пояснил патриарх Кирилл смысл таинства крещения, которое совершается в Церкви.
По его словам, Святой дух открывает человеку возможность общаться с Богом, "обретать спасение, избавляясь от грехов в этой жизни и обретая Божественную вечность как свой настоящий, подлинный и вечный дом". Однако, отметил патриарх, спасительная благодать Святого духа не сходит автоматически: человек должен хотеть сам ее принять, так реализовав свою свободу выбора.
"Дар благодати Святого Духа не только дарует нам способность обрести спасение, но и заставляет нас ответственно относиться к своей жизни, <…> идти по жизненному пути, исполняя Божии заповеди, распространяя вокруг себя добро и уходя от всякого зла. <…> И да поможет нам Господь через спасительное действие его Божественной благодати", - подытожил глава Русской церкви.
Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятыный молебен. Воду освящают и накануне - в крещенский сочельник - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.
Также существует традиция освящать водоемы. В Иордане, например на месте событий Крещения Господня, говорят, в этот праздник река поворачивает вспять. Воды библейской реки накануне освятил патриарх Иерусалимский Феофил III, но в этом году из-за эпидемии на молебен не допустили паломников и туристов.
Из-за эпидемии ограничения действуют и во время крещенских купаний. Это светская, а не религиозная традиция, которая особенно развилась в России в последние 30 лет, отмечают священники. В разных регионах на канонической территории РПЦ, крещенские купания вообще отменили, например, в Киргизии. Есть ограничения и в российских регионах - ситуация везде разная, но в Москве и Подмосковье власти не запрещают окунаться и традиционно оборудуют площадки на водоемах.
А вот в РПЦ советуют в этом году воздержаться от погружений. "В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - заметил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который, по его словам, сам в этом году погружаться не будет.
Он подчеркнул, что крещенские купания не являются церковным ритуалом или предписанием, но тем, что люди совершают исключительно по собственной инициативе.
Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.
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Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.
В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.
4 из 11
В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.
Богоявление — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Крещение в водах Иордана проходило после покаяния и символизировало очищение от греха.
В РПЦ призывают подходить к погружению не как к купанию, а как к духовному действию: прежде следует посетить богослужение, поскольку не погружение в прорубь, а исповедь и покаяние помогают очиститься от грехов.
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