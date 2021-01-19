https://ria.ru/20210119/kreschenie-1593603863.html

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Крещение Господне, или Богоявление, встречают в ночь с понедельника на вторник в Русской православной церкви. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T00:20

2021-01-19T00:20

2021-01-19T07:13

религия и мировоззрение

россия

иисус христос

московский патриархат

крещение господне

иордан

феофил iii (патриарх иерусалимский)

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156358/61/1563586154_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_1240a13d9768f48a4dada2ed2c9b759e.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Крещение Господне, или Богоявление, встречают в ночь с понедельника на вторник в Русской православной церкви.В праздник вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана. Согласно Евангелию, Иоанн призывал людей к покаянию, а после исповедования грехов троекратно погружал в воду. Он говорил, что идущий за ним – будет крестить Духом святым и огнем. Когда на Иордан пришел тридцатилетний Иисус Христос, Иоанн заметил, что ему самому надо креститься у Иисуса, на что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду".Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в проповеди в столичном храме Христа Спасителя накануне праздника Крещения Господня отметил, что на Иордане во время крещения Иисуса Христа явилась Троица (православные христиане верят, что Бог существует в трех ипостасях: отец, сын, святой дух).По Евангелию, после смерти, воскресения и вознесения на небо Иисуса Христа апостолам был послан Святой дух, что считается рождением Церкви. Христиане верят, что Дух святой пребывает в мире всегда. "Бог не оставил Свое творение. Он не отошел от рода человеческого, не покинул материальный мир, но остается с нами силой Своего духа. А это означает, что существует реальная связь между человеком и Богом, потому что по обетованию Божиему Дух не просто присутствует в мировом пространстве, но на всяком, кто крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа и помазывается святым миром, запечатлевается дар Святого Духа", - пояснил патриарх Кирилл смысл таинства крещения, которое совершается в Церкви.По его словам, Святой дух открывает человеку возможность общаться с Богом, "обретать спасение, избавляясь от грехов в этой жизни и обретая Божественную вечность как свой настоящий, подлинный и вечный дом". Однако, отметил патриарх, спасительная благодать Святого духа не сходит автоматически: человек должен хотеть сам ее принять, так реализовав свою свободу выбора."Дар благодати Святого Духа не только дарует нам способность обрести спасение, но и заставляет нас ответственно относиться к своей жизни, <…> идти по жизненному пути, исполняя Божии заповеди, распространяя вокруг себя добро и уходя от всякого зла. <…> И да поможет нам Господь через спасительное действие его Божественной благодати", - подытожил глава Русской церкви.Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятыный молебен. Воду освящают и накануне - в крещенский сочельник - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.Также существует традиция освящать водоемы. В Иордане, например на месте событий Крещения Господня, говорят, в этот праздник река поворачивает вспять. Воды библейской реки накануне освятил патриарх Иерусалимский Феофил III, но в этом году из-за эпидемии на молебен не допустили паломников и туристов.Из-за эпидемии ограничения действуют и во время крещенских купаний. Это светская, а не религиозная традиция, которая особенно развилась в России в последние 30 лет, отмечают священники. В разных регионах на канонической территории РПЦ, крещенские купания вообще отменили, например, в Киргизии. Есть ограничения и в российских регионах - ситуация везде разная, но в Москве и Подмосковье власти не запрещают окунаться и традиционно оборудуют площадки на водоемах.А вот в РПЦ советуют в этом году воздержаться от погружений. "В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - заметил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, который, по его словам, сам в этом году погружаться не будет.Он подчеркнул, что крещенские купания не являются церковным ритуалом или предписанием, но тем, что люди совершают исключительно по собственной инициативе.

https://ria.ru/20210118/kreschenie-1593458518.html

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593441349.html

россия

иордан

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иисус христос, московский патриархат, крещение господне, иордан, феофил iii (патриарх иерусалимский), русская православная церковь, москва, московская область (подмосковье)