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Подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" задержали
Подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" задержали
Правоохранители задержали подозреваемого в краже аппаратуры с самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:38
2021-01-19T15:00
ил-86
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростовская область
таганрог
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали подозреваемого в краже аппаратуры с самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.О том, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета "Судного дня" на аэродроме в Ростовской области, сообщалось в начале декабря. Во время инцидента самолет находился на ремонте в ТАНТК имени Бериева. По данным полиции, было похищено имущество на сумму более миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Кража". Режим доступа на объект ужесточили.По информации источника РИА Новости, задержанный отказывается признавать вину.Как ранее уточнили РИА Новости в ОАК, с самолета украли несколько блоков "второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета".Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/oak-1591058569.html
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ростовская область
таганрог
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ил-86, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростовская область, таганрог, происшествия

Подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" задержали

14:38 19.01.2021 (обновлено: 15:00 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоздушный командный пункт Ил-80 и МиГ-29 СМТ
Воздушный командный пункт Ил-80 и МиГ-29 СМТ - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали подозреваемого в краже аппаратуры с самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
О том, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета "Судного дня" на аэродроме в Ростовской области, сообщалось в начале декабря. Во время инцидента самолет находился на ремонте в ТАНТК имени Бериева. По данным полиции, было похищено имущество на сумму более миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Кража". Режим доступа на объект ужесточили.
Первый бортовой комплекс технических средств (БКТС) на базе самолета ИЛ-80 - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 17:23
В ОАК рассказали детали кражи с самолета "Судного дня" в Таганроге
По информации источника РИА Новости, задержанный отказывается признавать вину.
Как ранее уточнили РИА Новости в ОАК, с самолета украли несколько блоков "второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета".
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
Самолет Ил-80 - РИА Новости, 1920, 02.12.2015
2 декабря 2015, 10:41
"Самолет Судного дня" Ил-80Государственные испытания воздушного командного пункта стратегического управления второго поколения, созданного на базе Ил-80, успешно завершились в России, до конца года комплекс будет передан Минобороны.
 
Ил-86Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ростовская областьТаганрогПроисшествия
 
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