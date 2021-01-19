https://ria.ru/20210119/krazha-1593684961.html
Подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" задержали
Подозреваемого в краже аппаратуры из самолета "Судного дня" задержали
Правоохранители задержали подозреваемого в краже аппаратуры с самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:38
2021-01-19T14:38
2021-01-19T15:00
ил-86
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростовская область
таганрог
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали подозреваемого в краже аппаратуры с самолета "Судного дня" Ил-80 в Таганроге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.О том, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета "Судного дня" на аэродроме в Ростовской области, сообщалось в начале декабря. Во время инцидента самолет находился на ремонте в ТАНТК имени Бериева. По данным полиции, было похищено имущество на сумму более миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Кража". Режим доступа на объект ужесточили.По информации источника РИА Новости, задержанный отказывается признавать вину.Как ранее уточнили РИА Новости в ОАК, с самолета украли несколько блоков "второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета".Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
https://radiosputnik.ria.ru/20201226/oak-1591058569.html
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ил-86, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростовская область, таганрог, происшествия