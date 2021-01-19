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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593738211.html
Британия установила суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19
Британия установила суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19
Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1610 человек, количество заразившихся с подтвержденным диагнозом... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T19:45
2021-01-19T19:45
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великобритания
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ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости, Мария Табак. Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1610 человек, количество заразившихся с подтвержденным диагнозом составило 33 355, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее в стране было зарегистрировано 37 535 случаев заболевания, скончались 599 человек.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,4 миллиона человек, скончались 91 470 человек. Согласно последним статистическим данным, Британия находится сейчас на первом месте в мире по суточным показателям смертности.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, англия, великобритания, в мире

Британия установила суточный антирекорд по числу умерших от COVID-19

19:45 19.01.2021
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Hannah McKay
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ЛОНДОН, 19 янв - РИА Новости, Мария Табак. Суточный прирост числа умерших от COVID-19 в Британии составил рекордные с начала пандемии 1610 человек, количество заразившихся с подтвержденным диагнозом составило 33 355, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее в стране было зарегистрировано 37 535 случаев заболевания, скончались 599 человек.
Медсестра разговаривает с пациентом, у которого проявляются симптомы коронавируса, в отделении неотложной помощи Медицинского центра в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
18 января, 18:25Распространение коронавируса
ВОЗ заявила об угрозе 100 тысяч смертей в неделю от коронавируса
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,4 миллиона человек, скончались 91 470 человек. Согласно последним статистическим данным, Британия находится сейчас на первом месте в мире по суточным показателям смертности.
С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнглияВеликобританияВ мире
 
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