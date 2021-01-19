https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593685147.html

Врач оценил вероятность рождения здорового ребенка от матери с COVID-19

Врач оценил вероятность рождения здорового ребенка от матери с COVID-19

У беременных женщин с коронавирусом, как правило, рождаются дети без инфекции, сообщила заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:39

2021-01-19T14:39

2021-01-19T14:39

распространение коронавируса

лейла адамян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. У беременных женщин с коронавирусом, как правило, рождаются дети без инфекции, сообщила заместитель директора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян."Что касается вертикальной передачи, да, как правило, и это большое счастье, плод рождается COVID-негативным", - рассказала Адамян на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, который проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593683127.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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