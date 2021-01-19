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Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве
Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве
В Москве фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом по всем направлениям, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:11
2021-01-19T14:11
2021-01-19T14:20
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Москве фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом по всем направлениям, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу."В последнюю неделю после новогодних каникул ситуация позитивная. И в Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям", - сказал Собянин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество