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Песков прокомментировал возможность введения COVID-паспортов
Песков прокомментировал возможность введения COVID-паспортов
Официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:54
2021-01-19T13:54
2021-01-19T14:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
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валерий лимаренко
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, безусловно, коронавирус создал новую реальность, в которой мы будем жить еще неопределенное время."И поэтому прорабатываются разные варианты для того, чтобы облегчить нашу жизнь в этих условиях", - отметил он.Также Песков добавил, что в вопросе QR-кодов и других вариантов в конкретных субъектах России нужны дополнительные разъяснения - для чего, с какой целью, что это будет давать гражданам, у которых есть такие QR-коды, чего будут лишены граждане, у которых их нет."Это просто повод для проактивной информационной кампании с тем, чтобы действительно разъяснять суть происходящих обсуждений и не давать места различным кривотолкам и неправильной информации в этой связи", - уточнил он.На вопрос, изучается ли тема о возможности регулирования выезда из страны для людей, у которых есть или нет таких ковидных паспортов в случае их введения, Песков ответил отрицательно.Песков пояснил, что, конечно, мы пока далеки от какой-то единой точки зрения на этот счет, и пока каких-то единых подходов или мнения на этот счет нет.Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко объявил, что всем привитым от коронавируса жителям Сахалина и Курил выдадут специальные бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа для вакцинированных от COVID будет электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. О введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители с антителами, также сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, это позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, здоровье - общество, валерий лимаренко, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Сама по себе идея введения ковидных паспортов и идея попытаться как-то унифицировать эти подходы с другими странами существует. Это был один из вопросов на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, и эта тема была зафиксирована в перечне поручений, который был подписан по итогам большой пресс-конференции. Поэтому, так или иначе, какой-то официальной позиции сейчас нет. Я вам не могу ее озвучить. Но тема циркулирует, ее прорабатывают", - сказал Песков журналистам.
По его словам, безусловно, коронавирус создал новую реальность, в которой мы будем жить еще неопределенное время.
"И поэтому прорабатываются разные варианты для того, чтобы облегчить нашу жизнь в этих условиях", - отметил он.
Также Песков добавил, что в вопросе QR-кодов и других вариантов в конкретных субъектах России нужны дополнительные разъяснения - для чего, с какой целью, что это будет давать гражданам, у которых есть такие QR-коды, чего будут лишены граждане, у которых их нет.
"Это просто повод для проактивной информационной кампании с тем, чтобы действительно разъяснять суть происходящих обсуждений и не давать места различным кривотолкам и неправильной информации в этой связи", - уточнил он.
На вопрос, изучается ли тема о возможности регулирования выезда из страны для людей, у которых есть или нет таких ковидных паспортов в случае их введения, Песков ответил отрицательно.
"Когда задавали вопрос (на пресс-конференции – ред.), там речь была такая - поскольку действуют, а в некоторых странах и имеют тенденцию к ужесточению ограничений на передвижение, отсутствуют транспортное и авиасообщение со многими странами, то идея как раз была такая, чтобы страны гипотетически могли бы договориться о том, что люди, имеющие некие "паспорта", могли бы более свободно передвигаться, если страны с этим согласятся с точки зрения эпидемиологической безопасности", - сказал он.
Песков пояснил, что, конечно, мы пока далеки от какой-то единой точки зрения на этот счет, и пока каких-то единых подходов или мнения на этот счет нет.
Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко
объявил, что всем привитым от коронавируса жителям Сахалина и Курил выдадут специальные бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа для вакцинированных от COVID будет электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. О введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители с антителами, также сообщил глава Башкирии Радий Хабиров
. По его словам, это позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.