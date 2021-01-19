https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593674004.html

Песков прокомментировал возможность введения COVID-паспортов

Песков прокомментировал возможность введения COVID-паспортов

Официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:54

2021-01-19T13:54

2021-01-19T14:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

радий хабиров

здоровье - общество

валерий лимаренко

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, безусловно, коронавирус создал новую реальность, в которой мы будем жить еще неопределенное время."И поэтому прорабатываются разные варианты для того, чтобы облегчить нашу жизнь в этих условиях", - отметил он.Также Песков добавил, что в вопросе QR-кодов и других вариантов в конкретных субъектах России нужны дополнительные разъяснения - для чего, с какой целью, что это будет давать гражданам, у которых есть такие QR-коды, чего будут лишены граждане, у которых их нет."Это просто повод для проактивной информационной кампании с тем, чтобы действительно разъяснять суть происходящих обсуждений и не давать места различным кривотолкам и неправильной информации в этой связи", - уточнил он.На вопрос, изучается ли тема о возможности регулирования выезда из страны для людей, у которых есть или нет таких ковидных паспортов в случае их введения, Песков ответил отрицательно.Песков пояснил, что, конечно, мы пока далеки от какой-то единой точки зрения на этот счет, и пока каких-то единых подходов или мнения на этот счет нет.Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко объявил, что всем привитым от коронавируса жителям Сахалина и Курил выдадут специальные бейджики, которые позволят им не носить маски в общественных местах. Позже он объявил, что вместо бейджа для вакцинированных от COVID будет электронный сертификат в виде QR-кода в телефоне. О введении в регионе антиковидных паспортов, которые будут получать жители с антителами, также сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, это позволит снять множество ограничений и будет стимулировать людей проходить вакцинацию от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593642512.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, здоровье - общество, валерий лимаренко, дмитрий песков, общество