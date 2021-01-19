https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593641115.html

В России число выздоровевших после COVID-19 превысило три миллиона

В России число выздоровевших после COVID-19 превысило три миллиона

Число выздоровевших после COVID-19 в РФ превысило 3 млн (3 002 026), за сутки выписаны 23 262 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:15

2021-01-19T11:15

2021-01-19T11:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число выздоровевших после COVID-19 в РФ превысило 3 млн (3 002 026), за сутки выписаны 23 262 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 262 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 002 026", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 4532 человека, в Санкт-Петербурге - 2259, в Подмосковье - 1498.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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