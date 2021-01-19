https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593641115.html
В России число выздоровевших после COVID-19 превысило три миллиона
В России число выздоровевших после COVID-19 превысило три миллиона
Число выздоровевших после COVID-19 в РФ превысило 3 млн (3 002 026), за сутки выписаны 23 262 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:15
2021-01-19T11:15
2021-01-19T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582682326_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_482942ec5d473c95c23ea11d5018c6e1.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Число выздоровевших после COVID-19 в РФ превысило 3 млн (3 002 026), за сутки выписаны 23 262 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 262 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 002 026", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 4532 человека, в Санкт-Петербурге - 2259, в Подмосковье - 1498.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582682326_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_646fb4276c768f88174055ab9fc459b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество