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В России за сутки умерли 586 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 586 человек с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 586 смертей пациентов с COVID-19, 84 из них - в Москве, за все время умерли 66 623 человека с этим заболеванием, сообщили... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:12
2021-01-19T11:12
2021-01-19T11:27
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 586 смертей пациентов с COVID-19, 84 из них - в Москве, за все время умерли 66 623 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ."За последние сутки подтверждено 586 смертей... За весь период по России умерло 66 623 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 84 случая смерти пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 69, в Подмосковье - 36.Таким образом, во вторник зафиксировано наибольшее суточное число смертей пациентов с COVID-19 в Москве за все время пандемии, а общее число смертей людей с данным заболеванием в столице выросло до 12 625.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество