https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593640497.html

В России за сутки умерли 586 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 586 человек с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 586 смертей пациентов с COVID-19, 84 из них - в Москве, за все время умерли 66 623 человека с этим заболеванием, сообщили... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:12

2021-01-19T11:12

2021-01-19T11:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 586 смертей пациентов с COVID-19, 84 из них - в Москве, за все время умерли 66 623 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ."За последние сутки подтверждено 586 смертей... За весь период по России умерло 66 623 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 84 случая смерти пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 69, в Подмосковье - 36.Таким образом, во вторник зафиксировано наибольшее суточное число смертей пациентов с COVID-19 в Москве за все время пандемии, а общее число смертей людей с данным заболеванием в столице выросло до 12 625.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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