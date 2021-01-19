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Мурашко заявил о снижении летальности от COVID-19
Мурашко заявил о снижении летальности от COVID-19
Летальность от коронавируса в России с апреля снизилась более чем в три раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:51
2021-01-19T11:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Летальность от коронавируса в России с апреля снизилась более чем в три раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.За прошедшие сутки в России выявили 21 734 новых случая COVID-19 (почти на 1,2 тысячи меньше, чем накануне), темпы прироста составляют 0,6 процента. Умерли 586 пациентов, с начала пандемии — более 66 тысяч. Максимальное число летальных исходов — 635 — зарегистрировали 24 декабря.По данным Роспотребнадзора, снижение заболеваемости отмечается в 72 регионах, в 13 — некоторый рост. Как подчеркивала глава ведомства Анна Попова, эпидситуацию можно будет считать контролируемой, когда 60 процентов населения страны старше 18 лет, за исключением уже перенесших COVID-19, привьются от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко заявил о снижении летальности от COVID-19

10:51 19.01.2021 (обновлено: 11:55 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик в защитном противоэпидемическом костюме идет по коридору Новосибирской областной клинической больницы
Медик в защитном противоэпидемическом костюме идет по коридору Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Летальность от коронавируса в России с апреля снизилась более чем в три раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Не хотелось бы говорить, что сегодня мы уже находимся в формате без коронавирусной инфекции: конечно нет, более миллиона пациентов находятся на лечении. <...> Развернуто более 270 тысяч коек, более 31 тысячи — реанимационные", — добавил глава министерства, отметив, что российские медики за работу с больными COVID-19 в общей сложности получили 188 миллиардов рублей.

За прошедшие сутки в России выявили 21 734 новых случая COVID-19 (почти на 1,2 тысячи меньше, чем накануне), темпы прироста составляют 0,6 процента. Умерли 586 пациентов, с начала пандемии — более 66 тысяч. Максимальное число летальных исходов — 635 — зарегистрировали 24 декабря.
По данным Роспотребнадзора, снижение заболеваемости отмечается в 72 регионах, в 13 — некоторый рост. Как подчеркивала глава ведомства Анна Попова, эпидситуацию можно будет считать контролируемой, когда 60 процентов населения страны старше 18 лет, за исключением уже перенесших COVID-19, привьются от коронавируса.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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