https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593636173.html

Мурашко заявил о снижении летальности от COVID-19

Мурашко заявил о снижении летальности от COVID-19

Летальность от коронавируса в России с апреля снизилась более чем в три раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T10:51

2021-01-19T10:51

2021-01-19T11:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Летальность от коронавируса в России с апреля снизилась более чем в три раза, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.За прошедшие сутки в России выявили 21 734 новых случая COVID-19 (почти на 1,2 тысячи меньше, чем накануне), темпы прироста составляют 0,6 процента. Умерли 586 пациентов, с начала пандемии — более 66 тысяч. Максимальное число летальных исходов — 635 — зарегистрировали 24 декабря.По данным Роспотребнадзора, снижение заболеваемости отмечается в 72 регионах, в 13 — некоторый рост. Как подчеркивала глава ведомства Анна Попова, эпидситуацию можно будет считать контролируемой, когда 60 процентов населения страны старше 18 лет, за исключением уже перенесших COVID-19, привьются от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/epitsentr-1593643971.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество