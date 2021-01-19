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https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593611630.html
Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
Показатели заболеваемости коронавирусом в России ближе к лету, вероятно, достигнут прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня, заявила РИА Новости... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T06:20
2021-01-19T06:20
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наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Показатели заболеваемости коронавирусом в России ближе к лету, вероятно, достигнут прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Она отметила, что, по последним данным, в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, пик, возможно, уже пройден.При этом, по словам Пшеничной, не стоит забывать, что на эпидемический процесс влияют самые разные факторы, в том числе погода, социальная активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики вируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету

06:20 19.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Показатели заболеваемости коронавирусом в России ближе к лету, вероятно, достигнут прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти – это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что, по последним данным, в России наметилась тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом, пик, возможно, уже пройден.
При этом, по словам Пшеничной, не стоит забывать, что на эпидемический процесс влияют самые разные факторы, в том числе погода, социальная активность населения и соблюдение индивидуальных мер профилактики вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Хорошие новостиНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
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