https://ria.ru/20210119/kitay-1593748817.html

Помпео обвинил Китай в "геноциде" уйгуров

Помпео обвинил Китай в "геноциде" уйгуров

США обвиняют Китай в "геноциде" и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), заявил госсекретарь Майк... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T21:05

2021-01-19T21:05

2021-01-19T21:05

майк помпео

тибет

джо байден

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США обвиняют Китай в "геноциде" и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), заявил госсекретарь Майк Помпео."Мне кажется, что геноцид продолжается и мы являемся свидетелями систематических попыток китайского правительства уничтожить уйгуров", - говорится в заявлении Помпео за день до смены администрации США, которая произойдет после инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.Как считает газета New York Times, жесткое определение, которое дала действиям китайского правительства уходящая администрация, может привести к расширению санкций против Пекина уже кабинетом Байдена.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/tayvan-1592310706.html

тибет

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, тибет, джо байден, китай, сша, в мире