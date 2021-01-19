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Помпео обвинил Китай в "геноциде" уйгуров
Помпео обвинил Китай в "геноциде" уйгуров
США обвиняют Китай в "геноциде" и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), заявил госсекретарь Майк... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T21:05
2021-01-19T21:05
майк помпео
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джо байден
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сша
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США обвиняют Китай в "геноциде" и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), заявил госсекретарь Майк Помпео."Мне кажется, что геноцид продолжается и мы являемся свидетелями систематических попыток китайского правительства уничтожить уйгуров", - говорится в заявлении Помпео за день до смены администрации США, которая произойдет после инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.Как считает газета New York Times, жесткое определение, которое дала действиям китайского правительства уходящая администрация, может привести к расширению санкций против Пекина уже кабинетом Байдена.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
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майк помпео, тибет, джо байден, китай, сша, в мире

Помпео обвинил Китай в "геноциде" уйгуров

21:05 19.01.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США обвиняют Китай в "геноциде" и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Мне кажется, что геноцид продолжается и мы являемся свидетелями систематических попыток китайского правительства уничтожить уйгуров", - говорится в заявлении Помпео за день до смены администрации США, которая произойдет после инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.
Как считает газета New York Times, жесткое определение, которое дала действиям китайского правительства уходящая администрация, может привести к расширению санкций против Пекина уже кабинетом Байдена.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 11:44
"Заплатят большую цену": Китай предупредил США из-за Тайваня
 
Майк ПомпеоТибетДжо БайденКитайСШАВ мире
 
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