Помпео обвинил Китай в "геноциде" уйгуров
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США обвиняют Китай в "геноциде" и преступлениях против человечности в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Мне кажется, что геноцид продолжается и мы являемся свидетелями систематических попыток китайского правительства уничтожить уйгуров", - говорится в заявлении Помпео за день до смены администрации США, которая произойдет после инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.
Как считает газета New York Times, жесткое определение, которое дала действиям китайского правительства уходящая администрация, может привести к расширению санкций против Пекина уже кабинетом Байдена.
США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
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