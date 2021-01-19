https://ria.ru/20210119/kitay-1593559523.html

Китайская феминистка создала империю клубнички

Китайская феминистка создала империю клубнички

Самая большая в мире женская организация, понятно, в Китае — это Всекитайская федерация женщин, у нее 20 тысяч одних только центров борьбы с бедностью по всей... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T08:00

2021-01-19T08:00

2021-01-19T08:00

хэнань

великобритания

китай

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мнение - авторы

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Самая большая в мире женская организация, понятно, в Китае — это Всекитайская федерация женщин, у нее 20 тысяч одних только центров борьбы с бедностью по всей стране. Мужчины к этим центрам отношения не имеют, они для относительно одиноких дам или просто очень предприимчивых. Итоги года: вывели из нищеты пять миллионов соотечественниц. В центральной провинции Хэнань одна умная женщина взяла в аренду десять гектаров земли и начала там выращивать клубнику (климат подходящий). Местные активистки федерации ей помогли, прежде всего политическим вниманием — тем, что сделали проект особо охраняемым от скептиков. В итоге лучше жить стала целая деревня, а потом появились еще 32 такие плантации, на которых работают пять тысяч человек, 90 процентов которых — женщины. Почему у мужчин не получается с клубникой (или им она неинтересна), федерацию не волнует. Еще есть проекты по развитию традиционной вышивки народа мяо и прочие швейные производства, и в каждом случае какую-то роль сыграли сельские представительницы той самой федерации. Иногда с человеком достаточно просто поговорить, поддержать какие-то его (то есть ее) идеи, и дальше дело идет само. Федерацию создали за полгода до образования КНР, весной 1949 года, и она считалась вроде как коммунистической организацией. Хотя что тут коммунистического, когда помогаешь создать частное предприятие, — большой философский вопрос. Еще более философский вопрос — какое отношение это имеет к феминизму, как мы это слово сегодня воспринимаем. Признаки дискриминации мужчин тут налицо, но и не более того. Вся эта китайская история интересна вот почему: ну хорошо, Китай смог стать одной из двух первых экономик мира в рекордные сроки, но это экономика, то есть деньги. А как насчет идей? И естественно, что этот самый мир — или часть такового — ждет от Китая еще и морального, идейного лидерства. То есть присматривается к китайским особенностям функционирования и развития общества на предмет добровольного их заимствования. И тут выясняется, что заимствовать трудно. Например, если уж речь о женских проблемах, то у нас вряд ли бы поняли, почему вся китайская держава минувшим летом яростно обсуждала телевизионный проект "Сестры, о которых говорят", а сейчас набросилась на новое похожее шоу "Земля женщин". Цифры типично китайские: трейлер просмотрели 1,7 миллиарда человек. Страсти тоже китайские: все ругаются, все недовольны. Тут разговор уже не о сельской нищете, а о сложной жизни процветающего городского обитателя. И речь всего-то о том, какой женщине живется лучше: до 30 или после. До — мужчины лучше ее воспринимают. После — у нее устоявшаяся карьера, опыт, семья, бизнес, но… Кстати, "Сестры" — это череда выступлений звезд шоу-бизнеса любого зрелого возраста, с общей идеей доказать, что обаяние таковых стало с годами только сильнее. Недовольны же обитательницы интернета предсказуемо тем, что снимали мужчины, которые ничего не понимают. В общем, у каждой цивилизации в каждый данный момент свои тараканы. И не будем даже начинать разговор о том, как несколько лет назад шли споры в соседней Японии уже о мужчинах (никоим образом не гомосексуальных) — надо ли им пользоваться косметикой и часами сидеть в соответствующих салонах. Победили, разумеется, лоббисты индустрии красоты… Что касается тараканов западной цивилизации, то с безопасного от нее расстояния очень хорошо видна принципиальная разница подходов к тому общему для всех факту, что женщина — не мужчина. Восточный феминизм не напрашивается на драку, не раскалывает общество на непримиримые части. Западный при любых поворотах его глубокой философской мысли норовит не то чтобы провести разделительные линии, а выкопать в своем обществе непроходимые пропасти, поделить население на "их" и "нас", да так, чтобы "их" уничтожить на корню. Строго говоря, этот рефлекс касается не только того, что мы называем феминизмом. Он проявляется где угодно. Черный расизм объявляет, что белые обречены на вечное покаяние и денежные выплаты потомкам рабов. Левацкий радикализм демократов или социал-демократов предполагает, что республиканцы и прочие консерваторы должны быть поставлены на колени, чтобы не встали. И так во всем: сразу надо обозначить своих и чужих, с чужими даже не вступать в споры, а немедленно изобретать способы их уничтожения, чтобы следующее поколение было уже единообразным и правильным. Причем всю эту драчливую гадость надо обязательно тащить по всему миру через всяческие фонды и прочие организации, да хоть в Китай. Но вернемся к нашей клубнике (и вышивке народа мяо). Даже и в западной цивилизации есть сюжеты, когда женские проблемы видятся не только в плане уничтожения насильников из эпизодов двадцатилетней давности — в этих сюжетах, как ни странно, фигурируют все те же, что у сельских китаянок, вопросы бедности. Причем они как-то связаны с тем, что есть специфически мужские профессии, в которых у "непрекрасного пола" есть преимущества. И вот (что характерно, пример тоже из китайских СМИ — им это интересно) в Великобритании выяснилось, что некоторые женщины уже готовы пойти на тяжелую мужскую работу, жизнь заставляет. И такие должности им не заказаны, тут не до дискриминации: людей не хватает, а мигрантов не напасешься, особенно если те получают пособие и работать не спешат. Но женщин отпугивает стиль объявлений о найме. Феминистски на своем специфическом языке (который никому не советую учить) называют этот язык "мачистским". А именно: женщинам не нравится, когда им объясняют, какой это восторг — нестись к месту поломки техники в фургончике, испачкать руки в машинном масле, взобраться на телеграфный столб… Жизнь настоящего мужчины, в общем. А как только слова "инженер" и "техник" заменили на "системный координатор", приток леди, желающих занять инженерно-технические должности, возрос на 200 процентов. Это уже, наверное, британские тараканы — когда ненавидеть мужчин с "их" языком, надо настолько, что даже не хочется оказаться равными им на бывшей мужской работе. Китайцам этого явно не понять.

https://ria.ru/20201215/kitay-1589393380.html

https://ria.ru/20201125/bednost-1586132835.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/ssha-1589325911.html

https://ria.ru/20210109/zhena-1592359757.html

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

хэнань, великобритания, китай, авторы, мнение - авторы