Киркорову запретили въезд в Литву
19:17 19.01.2021 (обновлено: 20:32 19.01.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Певца Филиппа Киркорова на пять лет внесли в список нежелательных лиц в Литве, сообщила министр внутренних дел республики Агне Билотайте в Facebook.
"Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах", — прокомментировала решение министр.
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Пресс-служба МИД Литвы ранее сообщала, что в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского Совета по культуре изучалась возможность включения Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве. А в понедельник внешнеполитическое ведомство республики обратилось в МВД с просьбой включить певца в этот перечень.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала планы Литвы репрессиями и глупостью. Она отметила, что политики в республике используют культуру в антироссийской пропаганде.
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Ранее Шуфутинский, комментируя возможность запрета на въезд в Литву, назвал подобное решение глупостью и отметил, что никаких правовых оснований для подобного решения нет.
Крым стал российским регионом в результате проведенного там в марте 2014 года после госпереворота на Украине референдума, на котором свыше 96% избирателей на полуострове высказались за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".