https://ria.ru/20210119/kirkorov-1593734124.html

Киркорову запретили въезд в Литву

Киркорову запретили въезд в Литву

Певца Филиппа Киркорова на пять лет внесли в список нежелательных лиц в Литве, сообщила министр внутренних дел республики Агне Билотайте в Facebook. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T19:17

2021-01-19T19:17

2021-01-19T20:32

культура

филипп киркоров

литва

в мире

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Певца Филиппа Киркорова на пять лет внесли в список нежелательных лиц в Литве, сообщила министр внутренних дел республики Агне Билотайте в Facebook."Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах", — прокомментировала решение министр. Пресс-служба МИД Литвы ранее сообщала, что в пятницу на совместном заседании комитета национальной безопасности и обороны сейма и литовского Совета по культуре изучалась возможность включения Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского в список нежелательных лиц в Литве. А в понедельник внешнеполитическое ведомство республики обратилось в МВД с просьбой включить певца в этот перечень.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала планы Литвы репрессиями и глупостью. Она отметила, что политики в республике используют культуру в антироссийской пропаганде.Ранее Шуфутинский, комментируя возможность запрета на въезд в Литву, назвал подобное решение глупостью и отметил, что никаких правовых оснований для подобного решения нет. Крым стал российским регионом в результате проведенного там в марте 2014 года после госпереворота на Украине референдума, на котором свыше 96% избирателей на полуострове высказались за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201226/bloger-1591068841.html

https://ria.ru/20200917/basta-1577397975.html

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филипп киркоров, литва, в мире