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США внесли йеменских хуситов в список террористических организаций
США внесли йеменских хуситов в список террористических организаций
США внесли йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) в список террористических организаций, говорится в заявлении министерства финансов США. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T20:56
2021-01-19T20:56
майк помпео
ансар алла
министерство финансов сша
саудовская аравия
йемен
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сша
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США внесли йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) в список террористических организаций, говорится в заявлении министерства финансов США.Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники о планах США объявить йеменское движение "Ансар Алла" террористической организацией. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил это намерение. Сами хуситы пригрозили США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций."Сегодня (во вторник – ред.), 19 января, госдепартамент США объявил "Ансар Алла" иностранной террористической организацией", - сообщается в заявлении.Кроме того, госдеп также внес в список глобальных террористов трех руководителей хуситов – лидера движения Абдель Малика аль-Хуси, его брата и военного командира Абд аль-Халика аль-Хуси и еще одного командира "Ансар Алла" Абдаллу Яхью аль-Хакима.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
https://ria.ru/20200729/1575077241.html
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майк помпео, ансар алла, министерство финансов сша, саудовская аравия, йемен, оаэ, сша, в мире

США внесли йеменских хуситов в список террористических организаций

20:56 19.01.2021
 
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы на улице Саны отмечают убийство президента Йемена Али Абдалла Салеха. 5 декабря 2017
Повстанцы-хуситы на улице Саны отмечают убийство президента Йемена Али Абдалла Салеха. 5 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Hani Mohammed
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США внесли йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) в список террористических организаций, говорится в заявлении министерства финансов США.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники о планах США объявить йеменское движение "Ансар Алла" террористической организацией. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил это намерение. Сами хуситы пригрозили США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций.
Йемен - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
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"Сегодня (во вторник – ред.), 19 января, госдепартамент США объявил "Ансар Алла" иностранной террористической организацией", - сообщается в заявлении.
Кроме того, госдеп также внес в список глобальных террористов трех руководителей хуситов – лидера движения Абдель Малика аль-Хуси, его брата и военного командира Абд аль-Халика аль-Хуси и еще одного командира "Ансар Алла" Абдаллу Яхью аль-Хакима.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
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Майк ПомпеоАнсар АллаМинистерство финансов СШАСаудовская АравияЙеменОАЭСШАВ мире
 
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