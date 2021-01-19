https://ria.ru/20210119/khusity-1593747710.html

США внесли йеменских хуситов в список террористических организаций

США внесли йеменских хуситов в список террористических организаций

США внесли йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) в список террористических организаций, говорится в заявлении министерства финансов США. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T20:56

2021-01-19T20:56

2021-01-19T20:56

майк помпео

ансар алла

министерство финансов сша

саудовская аравия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. США внесли йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов) в список террористических организаций, говорится в заявлении министерства финансов США.Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники о планах США объявить йеменское движение "Ансар Алла" террористической организацией. Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил это намерение. Сами хуситы пригрозили США ответными мерами в случае включения их движения в список террористических организаций."Сегодня (во вторник – ред.), 19 января, госдепартамент США объявил "Ансар Алла" иностранной террористической организацией", - сообщается в заявлении.Кроме того, госдеп также внес в список глобальных террористов трех руководителей хуситов – лидера движения Абдель Малика аль-Хуси, его брата и военного командира Абд аль-Халика аль-Хуси и еще одного командира "Ансар Алла" Абдаллу Яхью аль-Хакима.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.

https://ria.ru/20200729/1575077241.html

https://ria.ru/20210111/khusity-1592558773.html

саудовская аравия

йемен

оаэ

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, ансар алла, министерство финансов сша, саудовская аравия, йемен, оаэ, сша, в мире