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Ким Кардашьян похвасталась своим рекордом в Instagram
Ким Кардашьян похвасталась своим рекордом в Instagram
Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян сообщила, что теперь в Instagram на нее подписано 200 миллионов пользователей. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T06:35
2021-01-19T10:43
стиль жизни
новости культуры
селена гомес
кайли дженнер
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криштиану роналду
шоубиз
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян сообщила, что теперь в Instagram на нее подписано 200 миллионов пользователей. В честь этого события к тексту она прикрепила серию снимков, на которых дурачится в облегающем замшевом топе с глубоким вырезом.В тот же день, по информации Daily Mail, телезвезда вернулась к работе над своей коллекцией утягивающего нижнего белья. Новое достижение Ким Кардашьян позволило ей приблизиться по количеству подписчиков к таким инстадивам, как Селена Гомес (204 миллиона), младшей сестре Кайли Дженнер (210 миллионов) и Ариане Гранде (216 миллионов).Абсолютный рекордсмен по подписчикам в Instagram — футболист Криштиану Роналду. За его страницей наблюдают больше 255 миллионов пользователей.
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стиль жизни, новости культуры, селена гомес, кайли дженнер, ариана гранде, криштиану роналду, знаменитости, звезды, кимберли кардашян

Ким Кардашьян похвасталась своим рекордом в Instagram

06:35 19.01.2021 (обновлено: 10:43 19.01.2021)
 
© Фото : @kimkardashianФотография из Instagram-аккаунта Ким Кардашьян
Фотография из Instagram-аккаунта Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : @kimkardashian
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян сообщила, что теперь в Instagram на нее подписано 200 миллионов пользователей.
"200 миллионов. Спасибо большое за любовь", — написала Кардашьян.
В честь этого события к тексту она прикрепила серию снимков, на которых дурачится в облегающем замшевом топе с глубоким вырезом.
В тот же день, по информации Daily Mail, телезвезда вернулась к работе над своей коллекцией утягивающего нижнего белья.
Новое достижение Ким Кардашьян позволило ей приблизиться по количеству подписчиков к таким инстадивам, как Селена Гомес (204 миллиона), младшей сестре Кайли Дженнер (210 миллионов) и Ариане Гранде (216 миллионов).
Абсолютный рекордсмен по подписчикам в Instagram — футболист Криштиану Роналду. За его страницей наблюдают больше 255 миллионов пользователей.
Ким Кардашьян и Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 15:41Шоубиз
СМИ сообщили о планах Канье Уэста после развода с Ким Кардашьян
 
ШоубизСтиль жизниНовости культурыСелена ГомесКайли ДженнерАриана ГрандеКриштиану РоналдуЗнаменитостизвездыКимберли Кардашян
 
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