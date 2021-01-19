https://ria.ru/20210119/kardashyan-1593542965.html

Ким Кардашьян похвасталась своим рекордом в Instagram

Ким Кардашьян похвасталась своим рекордом в Instagram

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян сообщила, что теперь в Instagram на нее подписано 200 миллионов пользователей. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T06:35

2021-01-19T06:35

2021-01-19T10:43

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян сообщила, что теперь в Instagram на нее подписано 200 миллионов пользователей. В честь этого события к тексту она прикрепила серию снимков, на которых дурачится в облегающем замшевом топе с глубоким вырезом.В тот же день, по информации Daily Mail, телезвезда вернулась к работе над своей коллекцией утягивающего нижнего белья. Новое достижение Ким Кардашьян позволило ей приблизиться по количеству подписчиков к таким инстадивам, как Селена Гомес (204 миллиона), младшей сестре Кайли Дженнер (210 миллионов) и Ариане Гранде (216 миллионов).Абсолютный рекордсмен по подписчикам в Instagram — футболист Криштиану Роналду. За его страницей наблюдают больше 255 миллионов пользователей.

https://ria.ru/20210111/west--1592548999.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, селена гомес, кайли дженнер, ариана гранде, криштиану роналду, знаменитости, звезды, кимберли кардашян