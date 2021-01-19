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Иран не получал посланий от Байдена о возвращении США в ядерную сделку
Иран не получал посланий от Байдена о возвращении США в ядерную сделку
Тегеран не получал каких-либо посланий от избранного президента США Джо Байдена о возвращении в ядерную сделку, сообщил официальный представитель правительства... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:45
2021-01-19T11:45
али рабии
магатэ
джо байден
тегеран (город)
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 19 янв – РИА Новости. Тегеран не получал каких-либо посланий от избранного президента США Джо Байдена о возвращении в ядерную сделку, сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.По его словам, Тегеран сосредоточен на восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий всеми странами-участницами и ожидает, что новое правительство США также сосредоточится на восстановлении доверия Ирана за счет выполнения всех обязательств в сделке."Никаких посланий от команды Байдена мы не получали. Однако пока мы не убедимся в том, что США, вернувшись без каких-либо условий к своим обязательствам, действуют в соответствии с ними, переговоры бессмысленны", - сказал Рабии в ходе брифинга.Ранее израильские СМИ сообщили, что официальные лица от имени избранного президента США Джо Байдена ведут переговоры с Тегераном об условиях возвращения Вашингтона к ядерной сделке с Ираном.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.Кроме того, в начале декабря был утвержден закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство приостановить расширенные проверки МАГАТЭ ядерной деятельности, существенно нарастить уровень обогащения урана, а также задействовать в процессе обогащения центрифуги вне положений ядерной сделки.
https://ria.ru/20210116/iran-1593347349.html
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али рабии, магатэ, джо байден, тегеран (город), иран, сша, в мире

Иран не получал посланий от Байдена о возвращении США в ядерную сделку

11:45 19.01.2021
 
© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружений в Тегеране, Иран
Выставка вооружений в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 янв – РИА Новости. Тегеран не получал каких-либо посланий от избранного президента США Джо Байдена о возвращении в ядерную сделку, сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
По его словам, Тегеран сосредоточен на восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий всеми странами-участницами и ожидает, что новое правительство США также сосредоточится на восстановлении доверия Ирана за счет выполнения всех обязательств в сделке.
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"Никаких посланий от команды Байдена мы не получали. Однако пока мы не убедимся в том, что США, вернувшись без каких-либо условий к своим обязательствам, действуют в соответствии с ними, переговоры бессмысленны", - сказал Рабии в ходе брифинга.
Ранее израильские СМИ сообщили, что официальные лица от имени избранного президента США Джо Байдена ведут переговоры с Тегераном об условиях возвращения Вашингтона к ядерной сделке с Ираном.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
Кроме того, в начале декабря был утвержден закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который обязывает правительство приостановить расширенные проверки МАГАТЭ ядерной деятельности, существенно нарастить уровень обогащения урана, а также задействовать в процессе обогащения центрифуги вне положений ядерной сделки.
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США расширили санкции против Ирана
 
Али РабииМАГАТЭДжо БайденТегеран (город)ИранСШАВ мире
 
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