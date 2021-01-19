Ирак опроверг данные об авиаударах по военным объектам в провинции Бабиль
10:22 19.01.2021 (обновлено: 12:05 19.01.2021)
© AP Photo / Hadi MizbanАмериканские военные в Багдаде, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Телеканал Al-Arabiya передал в ночь на вторник со ссылкой на собственные источники, что три взрыва прогремели около подконтрольной иракским военным территории в районе Джуфр эс-Сахр провинции Бабиль, где базируется группировка "Катаиб Хезболлах". По данным канала, американское военное командование опровергло проведение каких-либо воздушных рейдов на территории Ирака.
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Источники телеканала Al-Mayadeen сообщили в ночь на вторник, что по району Джуфр эс-Сахр нанесена серия авиаударов.
"Ряд СМИ и соцсетей распространили не соответствующую действительности информацию о том, что подразделения иракских сил безопасности на севере провинции Бабиль подверглись нападению в понедельник", - цитирует агентство заявление пресс-службы. Распространение подобной ложной информации имеет целью "смутить общественное мнение", указано в заявлении.
По данным пресс-службы, члены банд “Исламского государства”* в понедельник вывели из строя линии электропередач на севере провинции Бабиль, что “некоторые приняли за атаку истребителей”. Службы безопасности ведут поиск диверсантов.
В марте прошлого года авиация США нанесла точечные удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах" в Ираке после того, как Вашингтон возложил на группировку ответственность за атаку на базу Таджи, где размещены силы международной антитеррористической коалиции во главе с США. В октябре представитель "Катаиб Хезболлах" Мухаммед Мохи заявил в интервью агентству Рейтер, что иракские вооруженные формирования согласились приостановить ракетные атаки на войска США в стране при условии, что правительство Ирака представит график вывода американских войск.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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