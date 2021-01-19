https://ria.ru/20210119/irak-1593629538.html

Ирак опроверг данные об авиаударах по военным объектам в провинции Бабиль

Ирак опроверг данные об авиаударах по военным объектам в провинции Бабиль

Пресс-служба органов безопасности Ирака опровергла сообщения об авиаударах по территории, подконтрольной иракским ВС в центральной провинции Бабиль, сообщило... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T10:22

2021-01-19T10:22

2021-01-19T12:05

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КАИР, 19 янв - РИА Новости. Пресс-служба органов безопасности Ирака опровергла сообщения об авиаударах по территории, подконтрольной иракским ВС в центральной провинции Бабиль, сообщило иракское информационное агентство INA во вторник.Телеканал Al-Arabiya передал в ночь на вторник со ссылкой на собственные источники, что три взрыва прогремели около подконтрольной иракским военным территории в районе Джуфр эс-Сахр провинции Бабиль, где базируется группировка "Катаиб Хезболлах". По данным канала, американское военное командование опровергло проведение каких-либо воздушных рейдов на территории Ирака.Источники телеканала Al-Mayadeen сообщили в ночь на вторник, что по району Джуфр эс-Сахр нанесена серия авиаударов.По данным пресс-службы, члены банд “Исламского государства”* в понедельник вывели из строя линии электропередач на севере провинции Бабиль, что “некоторые приняли за атаку истребителей”. Службы безопасности ведут поиск диверсантов.В марте прошлого года авиация США нанесла точечные удары по пяти складам с оружием "Катаиб Хезболлах" в Ираке после того, как Вашингтон возложил на группировку ответственность за атаку на базу Таджи, где размещены силы международной антитеррористической коалиции во главе с США. В октябре представитель "Катаиб Хезболлах" Мухаммед Мохи заявил в интервью агентству Рейтер, что иракские вооруженные формирования согласились приостановить ракетные атаки на войска США в стране при условии, что правительство Ирака представит график вывода американских войск.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210115/ssha-1593236035.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/irak-1587067871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, сша, в мире